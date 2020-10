Natalia Rodríguez, de OT, explica las secuelas que le ha dejado el coronavirus

Natalia Rodríguez, de OT, dio positivo en coronavirus, como ella misma explicó en las redes sociales. Sin embargo, ahora que ya ha superado la enfermedad, la cantante ha explicado las secuelas que le ha dejado.

Durante un evento, la artista fue preguntada por su estado de salud, a lo que relató que cuando dio positivo perdió "el gusto y el olfato". Ahora, "el gusto lo he recuperado un poquito, pero después de tres meses, no huelo nada", ha declarado.

Por otro lado, Natalia Rodríguez también ha explicado que está siendo un año complicado. Tras 19 años subida a los escenarios, este ha sido el primer verano que no ha trabajado: "Es duro. No puedo hacer mi trabajo y hay muchas familias que lo están pasando realmente mal". Y declara que "está siendo un año muy duro para nuestro sector y para todo lo que lo engloba".

A finales de agosto, la artista publicó un vídeo en las redes para explicar su "testimonio sobre el Covid-19". "Di positivo en coronavirus" pero "he sido asintomática solamente he perdido el gusto y el olfato", dijo Natalia Rodríguez, que durante la enfermedad estuvo "aislada unos 20 días, sin contacto con nadie". Tras esas semanas, volvió a hacerse las pruebas y asegura que tiene "anticuerpos y no contagio, pero como esto es tan nuevo, no me pienso relajar".

Asimismo, en su vídeo lanzó un mensaje a sus seguidores para que siguieran los consejos sanitarios para frenar los nuevos brotes y que no se olvidaran de todos los meses que hemos estado confinados.