Chris Brown reacciona a la actuación de Rihanna embarazada en la Super Bowl

Chris Brown, quien mantuvo una relación intermitente con Rihanna llena de polémica debido a los malos tratos, ha reaccionado a la actuación de la de Barbados en el intermedio de la Super Bowl LVII.

El rapero, como otros millones de espectadores, siguió el concierto en directo en el que la gran sorpresa fue la revelación del segundo embarazo de la cantante.

En una historia de Instagram, Brown publicó un conciso mensaje coincidiendo con la actuación de su ex: GO GIRL (vamos, chica) junto a un emoji de un corazón rojo y unas manos rezando.

Aunque en ningún momento nombra a la artista, todos sus seguidores dieron por hecho que Chris estaba mostrando su apoyo a Rihanna en un momento tan importante de su carrera y de su vida personal.

No es la primera vez que el artista le desea lo mejor a la intérprete de Umbrella. En mayo de 2022, Chris Brown felicitó a Rihanna y a su pareja, el rapero A$AP Rocky, por el nacimiento de su primer hijo.

La tormentosa relación de Rihanna y Chris Brown

Rihanna y Chris Brown empezaron a salir en 2007. Dos años más tarde, la pareja rompió después de que se hiciese pública la sonada discusión que tuvieron tras la ceremonia de los Grammy es año que terminó con una brutal agresión del rapero a Rihanna desfigurándole el rostro.

El cantante acabó entregándose a la policía y fue detenido y acusado de un delito grave de agresión y amenazas criminales. Además, la organización de los Grammy vetó su entrada en los años posteriores.

Chris Brown y Rihanna // Getty

Sin embargo, la pareja se reconcilió en 2012 y reapareció junta en los Grammy de ese año, aunque esta segunda oportunidad tan sólo duró un año y después rompieron definitivamente.

Más de diez años después de la agresión, Rihanna habló con la periodista Oprah Winfrey de este capítulo de su vida. A ella le reconoció que se sintió muy herida pero también protectora: “Era un espacio extraño y confuso en el cual estar porque a pesar de lo enojada que estaba, herida y traicionada, sentí que cometió ese error porque necesitaba ayuda, y ¿quién lo iba a ayudar?".

Con el tiempo RiRi y Brown retomaron el contacto y se convirtieron en “amigos muy cercanos”. “Nos amamos y probablemente siempre lo haremos y eso no es algo que vayamos a cambiar. No es algo que puedas apagar, si alguna vez has estado enamorado”, le dijo a Oprah en la entrevista en la que habló de la violenta relación que mantenían sus padres: “Mi padre era un abusador y golpeó a mi madre en muchas ocasiones”.