Rihanna, en la intimidad: su pareja ASAP Rocky, su hijo y la agresión de Chris Brown

El 13 de mayo de 2022 Rihanna dio a luz a su primer hijo, un niño del que se desconoce su nombre y del que no se supo su sexo hasta el pasado 17 de diciembre, cuando la de Barbados subió a su cuenta de TikTok un tierno y divertido vídeo del bebé.

La cantante de Umbrella anunció su embarazo en enero de 2022 con unas fotos junto a su pareja y padre de su hijo, el rapero ASAP Rocky. La noticia fue toda una sorpresa para sus seguidores, y para ella misma, como aseguró en el reportaje que protagonizó para Vogue pocas semanas antes de dar a luz, porque durante los meses anteriores, aunque se la pudo ver luciendo tripa en algunos eventos, el silencio sobre su estado fue su máxima.

En esa entrevista reconoció que no había sido un embarazo planeado, pero tampoco evitado, y que siempre había pensado casarse antes de ser madre: “No sé cuándo ovulo ni nada de eso. Simplemente nos divertimos. Y luego estaba allí en la prueba. No perdí el tiempo. Lo llamé adentro y se lo mostré. Luego estaba en el consultorio del médico a la mañana siguiente y comenzó nuestro viaje”.

En cuanto supo que iba a tener un hijo, tuvo claro que nunca visitaría la sección de maternidad de las tiendas de ropa porque para ella "es demasiado divertido vestirse" y no iba a permitir que eso desapareciera porque su cuerpo estuviese cambiando. Una decisión que mantuvo durante los nueve meses y que no estuvo exenta de críticas.

Y si en la etapa final del embarazo —cuando tuvieron lugar esa sesión de fotos y esa entrevista— aseguraba haber llevado mejor de lo que pensaba esos meses de gestación, sí reconocía tener miedo a lo de después, a sufrir una depresión posparto y a sentirse "fuera de control emocionalmente" porque "son las historias que se escuchan de otras muchas mujeres".

Ansiedad y ataques de pánico

Esa no fue la primera vez que Rihanna habló sobre salud mental. En 2020, en la edición británica de la misma revista de moda, se sinceró sobre la ansiedad que sufría desde 2016. Entonces contó que una crisis de pánico le impidió salir al escenario en la gala de los Grammy y alegó problemas en la voz para cancelar su actuación. Además, reveló que esa sensación aparecía en numerosas ocasiones:

“Me pongo nerviosa cada vez que me subo al coche para ir a algún lado. Puede resultar devastador. Y cuando tengo una alfombra roja, me pongo fatal…”, aseguró la cantante.

Esa ansiedad se la provoca la fama, que la acompaña desde que lanzó su primer álbum de estudio a los 17 años y que fue creciendo hasta convertirla en la segunda cantante, después de Madonna, que más discos ha vendido de todos los tiempos. “Aparecer en cámara o estar en una sala llena de famosos sigue sin resultarme normal”, declaró la artista asegurando que ese era el motivo por el que se había ido a vivir a Londres. “Me gusta porque son tan estirados que les importo una mierda. Cuando voy por ahí, soy invisible. Y nada me hace sentirme mejor que ser invisible”.

La agresión de Chris Brown a Rihanna

Ese deseo de ser una persona más le ha hecho mantener su vida privada en segundo plano. Y. aunque la discreción ha sido siempre la regla que ha dirigido la vida íntima de Rihanna, especialmente la sentimental, su historia de amor con el rapero Chris Brown hizo correr ríos de tinta.

La pareja se conoció cuando apenas eran unos adolescentes y en 2008 formalizaron su relación. Solo un año después, mantuvieron una fuerte discusión que terminó con el rostro de la cara de la de Barbados desfigurado. El cantante acabó entregándose a la policía y fue detenido y acusado de un delito grave de agresión y amenazas criminales.

Rihanna y Brown, antes del escándalo // antena3.com

Más de diez años después, Rihanna habló con la periodista Oprah Winfrey de este capítulo de su vida. A ella le reconoció que se sintió muy herida pero también protectora: “Era un espacio extraño y confuso en el cual estar porque a pesar de lo enojada que estaba, herida y traicionada, sentí que cometió ese error porque necesitaba ayuda, y ¿quién lo iba a ayudar?".

Con el tiempo RiRi y Brown retomaron el contacto y se convirtieron en “amigos muy cercanos”. “Nos amamos y probablemente siempre lo haremos y eso no es algo que vayamos a cambiar. No es algo que puedas apagar, si alguna vez has estado enamorado”, le dijo a Oprah en la entrevista en la que habló de la violenta relación que mantenían sus padres: “Mi padre era un abusador y golpeó a mi madre en muchas ocasiones”.

Rihanna y su relación con Drake

Tras terminar la relación, Rihanna comenzó a salir con Drake, otro reconocido rapero, además de productor y compositor, al que conoció en 2005 y con el que mantenía una gran relación que le llevó a trabajar juntos en varias ocasiones.

Los rumores de relación saltaron en los premios Grammy de 2011 cuando derrocharon química sobre el escenario. No estuvieron juntos de manera continuada porque en el medio, en 2013, Rihanna retomó su relación con Brown. Volvieron a retomarla en 2014 y en los premios MTV de 2016, Drake dedicó el premio por sus 10 años de carrera a la de Barbados: “Ella es alguien de quien he estado enamorado desde que tenía 22 años".

Chris Brown y Drake fueron sus parejas conocidas conocidas, pero a Rihanna además se le han atribuido una larga lista de conquistas que van desde el actor Ashton Kutcher hasta el piloto Lewis Hamiltom, pasando por el músico Jay-Z —marido de Beyoncé—, el protagonista de Crepúsculo Robert Pattinson, el futbolista Benzemá y el mismísimo Leonardo DiCaprio.

La secreta historia de Riri y ASAP Rocky

En noviembre del 2020 la dueña de SAVAGE X FENTY comenzó a salir con ASAP Rocky, otro referente de la música urbana americana. En mayo de 2021 el cantante habló por primera vez de ella en una entrevista con la revista GQ de la que dijo: "Es el amor de mi vida. Mi chica".

Rihanna y ASAP Rocky se casan en 'D.M.B.' //

Su relación también se ha visto salpicada por alguna que otra polémica e incluso se llegó a asegurar que él le había sido infiel durante el embarazo. Ninguno de los dos protagonistas se pronunció al respecto y, ya convertidos en padres, parece que los dos atraviesan un gran momento personal, como se pudo comprobar el pasado 10 de enero cuando acudieron juntos a la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, donde ella estaba nominada por la canción Lift Me Up de la película Black Panther: Wakanda Forever.

"Es inexplicable. Ahora soy miembro del club de padres. Ves a un padre y me ves a mí. Soy un padre total", confesaba feliz ASAP Rocky sobre su reciente paternidad en un programa de entrevistas de Apple Music 1.