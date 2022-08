Te interesa Coldplay anuncia dos conciertos en España en 2023

Chris Martín es una de las personas más influyentes del mundo de la cultura. Más allá del éxito al frente de Coldplay, Martin tiene una amplia trayectoria como activista. Una muestra de ello, es que en su gira mundial Music Of The Spheres, que en 2023 recalará en España con dos conciertos en el Estadi Olímpic de Badalona, se han propuesto reducir al máximo su huella de carbono eliminando los combustibles fósiles.

Toda esta exposición artística y filantrópica de este británico de 45 años, es inversamente proporcional a lo mucho que cuida que su vida privada esté fuera del foco mediático. Y aunque lo ha conseguido en gran medida, es inevitable que no se conozcan algunos aspectos privados de la vida de Chris Martin, y más cuando ha tenido parejas mundialmente conocidas como Gwyneth Paltrow.

Chris Martin de Coldplay durante un concierto // Gtres

Su relación con Gwyneth Paltrow y sus dos hijos en común

En más de una ocasión, Chris Martin ha explicado que perdió la virginidad con 22 años. "Había temas religiosos de por medio y también de confianza. Tuve una época difícil con las chicas", explicó en una entrevista para The Guardian en 2003.

Un año antes de esas declaraciones, en 2002, Chris Martin inició una relación sentimental con Gwyneth Paltrow. La prensa los relacionó sentimentalmente incluso antes de conocerse debido a que durante un concierto de Coldplay en Los Ángeles en septiembre de 2002 le dijeron que la actriz estaría presente, a lo que él bromeó durante el directo dedicando la canción Green Eyes a "su novia" Gwyneth Paltrow. La pareja se conoció realmente un mes después en Londres, tras un concierto de la banda.

Días antes de esa primera cita, Gwyneth había perdido a su padre, el director de cine Bruce Paltrow, a causa de un infarto provocado por complicaciones de un cáncer de garganta. Chris Martin estuvo al lado de Gwyneth durante todo el luto de su padre y como fruto de este proceso compuso Fix you, uno de los grandes éxitos de Coldplay publicado en 2005.

En 2003 se casaron en una ceremonia privada al sur de California y un año más tarde nació su primera hija en común, Apple. Ese mismo año, Gwyneth se mudó a Londres para poder vivir toda la familia junta en una mansión que le habían comprado previamente a la actriz Kate Winslet. En 2006, nació el segundo hijo de la pareja, Moses.

La pareja intentó tener un tercer hijo. Sin embargo, la actriz explicó en 2013 que había sufrido un aborto. "Tuve una experiencia muy mala cuando estaba embarazada del tercero. No salió bien y estuve a punto de morir. Así que pienso: '¿Estamos bien así, o debemos volver y probar otra vez?", reveló a The Mail On Sundays.

Chris y Gwyneth mantuvieron su vida privada al margen de la prensa prácticamente durante el mayor tiempo de su relación, hasta que en 2014 publicaron un comunicado anunciando su separación. La expareja siempre ha asegurado que esta decisión se tomó de forma consensuada y que se siguen queriendo mucho, algo que se ha demostrado hasta el día de hoy.

Pese a que siguen teniendo una gran relación de respeto y amistad, Chris Martin ha confesado que sufrió depresión durante un año tras su separación, y plasmó algunos de esos sentimientos en canciones que se incluyen en el álbum Ghost Stories.

Su historial amoroso hasta Dakota Johnson

Más allá de Gwyneth Paltrow, a Chris Martin se le ha relacionado con otras caras conocidas como Natalie Imbruglia en el año 2000 y con Kylie Minogue en 2015, aunque ninguna de estas relaciones han estado nunca confirmadas por sus protagonistas.

En 2014, tras separarse de la madre de sus hijos, al músico se le vio en compañía de Jennifer Lawrence en varias ocasiones, y posteriormente tuvo una relación más estable con Annabelle Wallis, entre 2015 y 2017.

Meses más tarde de su ruptura con Annabelle Wallis, Chris Martin inició una relación con Dakota Johnson, con quién continúa en la actualidad.

Los acúfenos: el motivo por el que casi se retira de la música

Coldplay padece acúfenos, también conocido como tinnitus, desde 2002, prácticamente los inicios de Coldplay. Los acúfenos son un fenómeno perceptivo en el que se notan sonidos o latidos en el oído, pero no proceden de ninguna fuente externa.

El propio Chris ha contado que se dañó el oído cuando era pequeño por escuchar la música muy alta. Los médicos le advirtieron que este problema en el oído podía terminar con su carrera musical, pero afortunadamente desde que empezó a proteger sus oídos, el problema no empeoró.

Desde entonces, Chris siempre ha hecho hincapié en la importancia de proteger los oídos: "Ahora en la banda siempre usamos tapones de oídos o Monitor in ear".

Chris Martin // Getty

Yoga y sufismo: la parte más espiritual de Chris Martin

Chris Martin practica yoga desde hace muchos años. Una práctica que compagina con deporte más activo como el surf, otra de sus grandes pasiones. Esta combinación le permite mantenerse en forma al mismo tiempo que mantiene su mente despejada, algo en lo que también le ayudó el ayuno intermitente.

“Empecé a hacerlo porque enfermé, y un chico que se dedica a esto me dijo: ‘Trata de no comer por un día, ya que hará que tu cuerpo se sienta más saludable”, explicó en una entrevista en la cadena de radio Fresh 102.7. "Lo hice y luego me di cuenta de que podía cantar un poco mejor, y también me sentí muy agradecido por la comida... y simplemente agradecido por todo de una manera que no lo era mucho antes", añadió.

En cuanto a la religión, Chris ha declarado que durante su adolescencia tuvo un conflicto en el que confundió la figura de Dios con la religión y el juicio. Más tarde, se declaró panteísta, al no poder identificar la palabra "Dios" con una figura en concreto, y más tarde admitió su acercamiento al sufismo, la parte más espiritual del Islam.