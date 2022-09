La cifra millonaria que ganó Kim Kardashian con su video sexual

En 2007, salió a la luz un video sexual protagonizado por Kim Kardashian y su entonces pareja, el rapero Ray J. Desde el primer momento, se apuntó a la madre de la influencer como la responsable de la filtración, sin embargo, no se ha podido confirmar oficialmente.

Lo que sí se ha demostrado es que este fue el punto de inflexión para Kim, ya que desde ese instante, se disparó su popularidad y se convirtió en la celebrity que es a día de hoy.

Junto a ella, toda su familia se hizo viral. Tanto su madre, Kris Jenner, como sus hermanas, Kourtney y Khloe Kardashian y Kendall y Kylie Jenner lograron grabar su propio reality show, Keeping up with the Kardashians.

Pero más allá de los beneficios a largo plazo, todavía quedaba la duda de cuanto había ganado Kim con este sex tape. Ya no hace falta imaginarlo más, el medio TMZ ha publicado unos mails que mandó Steve Hirsch, director general de la productora que distribuyó el vídeo, Vivid Entertainment.

Cuánto dinero generó el video sexual de Kim Kardashian

En este, se afirmaba que el video había generado unos ingresos de 1.424.636,63 dólares, desglosados de la siguiente forma: 1.255.578,50 dólares en ventas de DVD; 126.908,13 por ventas por internet; 15.000 dólares por la venta de licencia; y 27.000 euros del mercado internacional.

Pocos días atrás, el propio Ray J ya había dicho, y gracias a estos mails se puede confirmar, que el acuerdo establecía que tanto él como ella recibirían 400.000 dólares más el 12,5% de los beneficios.

El papel de Kris Jenner en la difusión del video

Recientemente, unas declaraciones de Kris Jenner cabrearon mucho a Ray J, quien reveló cual había sido el papel de la madre de Kim en la difusión del video: "¡No me importa cuántos años hayan pasado de esta mierda! Lo que intentas hacerme es casi inhumano y repugnante al más alto nivel. Esto es simplemente racista, está mal hacérselo a cualquiera", explicó.

Después indicó dirigiéndose directamente a su expareja: "¡Sabes lo que hicimos! Tu madre controló todo este asunto de videos sexuales con Joe Francis y Steve Hirsch: fue su idea publicar el video con Vivid. Todo lo que hice fue estar de acuerdo".

En su vídeo, Ray J mostró los supuestos documentos de este acuerdo, en el que se especificaba que cada uno recibiría 400.000 dólares y en el que consta que había un total de tres vídeos sexuales grabados.

"Ella [Kris Jenner] vio los vídeos y dijo: 'Vamos a ir con el primero porque es mejor, le da a mi hija una mejor apariencia", destacó el rapero.

Sin duda, se trata de un episodio bastante oscuro en el clan Kardashian.