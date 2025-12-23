Cody Simpson se declara a su exnovia Miley Cyrus tras anunciar su compromiso

El cantante australiano Cody Simpson ha publicado una canción en sus redes sociales en la que los fans han encontrado muchas referencias a Miley Cyrus , quien fue su novia entre 2019 y 2020 y que ahora ha anunciado su compromiso con Maxx Morando .

Hace unas semanas, Myley Cyrus estaba muy feliz de mostrar al mundo que va a casarse con Maxx Morando, pero quizás no a todo el mundo le ha sentado muy bien esta noticia.

Cody Simpson ha publicado en sus redes sociales una canción que acaba de componer y en con la cual parece que ha querido hacer referencia a algunos temas de Miley Cyrus.

Y es que Mileyy Cyrus y Cody Simpson tuvieron una relación de 10 meses, la cual terminó debido a que querían tomar caminos profesionales distintos

Tantas referencias no pueden ser coincidencia, por lo que quizás Cody Simpson ha querido hacer este diálogo con canciones de la cantante para cerrar el año sanando viejas heridas.

Todas las referencias de la canción

Algunas de las referencias que los fans han encontrado en este tema puede que sean algo rebuscadas, pero sí que es verdad que muchas de ellas tienen bastante lógica.

Además, una de ellas haría referencia a una canción que escribió Cody Simpson cuando estaban juntos: Golden Thing.

A continuación, te mostramos las estrofas originales de las canciones y al lado las estrofas de la nueva canción de Cody Simpson:

Wildcar: "Soy un comodín, ooh. Amarte nunca es suficiente" / "Ella era un comodín antes de venir al oeste".

En ese tema,, algo que Cody Simpson asegura que ya lo era antes de conocerle.

Every Girl You've Ever Loved: "Soy cada chica que alguna vez has amado" / "Cada chico que alguna vez amó, sí, los dejó abandonados"

Aquí, Cody Simpson, pudiendo hacer referencia a lo poco que duraron algunas de sus relaciones.

Angels Like You : "Desearé no habernos conocido el día que me vaya" / "Ella dijo que desearía no habernos conocido el día que fuera, pero aún no lo ha hecho"

Angels Like You: "Un poco más de dolor no te matará" / "Esos ojos como azúcar en un corte. ¿Qué es un poco más de dolor?"

En estas referencias, podría leerse, el recuerdo amargo de una relación que ya terminó.

Golden Thing (Cody Simpson): "Tiene una cosa de oro" / "Es un arma, pero es de oro"

(Cody Simpson): "Tiene una cosa de oro" / "Es un arma, pero es de oro" Every Rose Has Its Thorns: "Cada rosa tiene su espina" / "Oh, ella es la espina y las rosas"

Con todos estos datos, podemos confirmar que Cody Simpson posiblemente aún tenga un buen recuerdo de su relación con Miley e incluso piense en ella de vez en cuando.

Su relación con Miley Cyrus

La pareja comenzó su relación sobre octubre de 2019 y terminó en el verano de 2020, por lo que pasaron juntos todo el periodo de estallido la COVID-19.

Según declaró Cody Simpson en una entrevista, la relación se acabó debido a que él tenía planes para comenzar a entrenar como nadador profesional en Australia y en cambio ella estaba enfocada en crear su próximo disco en su país. Por lo tanto, sus planes de futuro no eran compatibles, así que decidieron terminar la relación de forma amistosa.

Actualmente, Cody Simpson se encuentra en una relación con la nadadora olímpica australiana Emma McKeon desde 2022, con quien puede compaginar más su estilo de vida.