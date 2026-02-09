De Rosalía a Alex Warren: Las reacciones a la Super Bowl de Bad Bunny
Bad Bunny ha cumplido su cometido: romper las barreras del idioma y la cultura con su espectáculo de la Super Bowl, cargado de baile referencias a Puerto Rico y a todo el continente americano. Y tras este gran show son muchos los artistas que reaccionan al espectáculo que protagonizó el puertorriqueño en el Levi's Stadium.
"Qué bueno Benito", Alex Warren
El español ya se ha convertido en el segundo idioma de los anglosajones después de que Bad Bunny haya hecho historia con su actuación en la Super Bowl en dicho idioma. Es por eso que artistas como Alex Warren se han atrevido también con el español para felicitar al puertorriqueño tras su gran show. "Qué bueno Benito", le ha dedicado por redes sociales.
"El verdadero sueño americano", Diplo
Diplo también ha querido felicitar a Bad Bunny con un carrusel de imágenes juntos, durante la Super Bowl y de reivindicación junto a un bonito texto de celebración: "El verdadero sueño americano no se trata de encajar en un estereotipo, sino de creer en ti mismo cuando el mundo intenta decirte lo contrario. Orgulloso de llamar a Bad Bunny mi amigo - un puertorriqueño, un estadounidense, un creador que se paró en el escenario del Super Bowl y le recordó al mundo que el lenguaje, la cultura y la identidad son parte de la historia de este país. En un momento que provocó indignación y debate, eligió la unidad, la alegría y el amor sobre la división, y mostró lo que significa representar a toda América. Esta controversia no debilitó el sueño - demostró por qué creer en ti mismo nunca sonó más americano".
"Felicidades leyenda", Rosalía
Rosalía ha mostrado su admiración por Bad Bunny con un story en Instagram, a través del que ha felicitado al artista por su gran actuación en la Super Bowl. "Felicidades leyenda", ha escrito la catalana.
"Gracias Benito por invitarme", Lady Gaga
Por supuesto, Lady Gaga también ha querido mostrarse agradecida con Bad Bunny tras actuar junto a él con una versión salsa de Die With a Smile y un gran baile junto al artista al son de Baile inolvidable.
"Fue un honor absoluto ser parte del show de medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a tu escenario. No me lo perdería por nada del mundo", ha expresado en redes sociales.
"Tsunami de emociones", Ricky Martin
Ricky Martin fue uno de los artistas invitados en la Super Bowl de Bad Bunny, y quien ya mostró su amor por el puertorriqueño tras los Grammy, lo ha vuelto a hacer después de unirse al artista en el Levi's Stadium.
"Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Bad Bunny, gracias Lady Gaga", ha celebrado Martin en Instagram.