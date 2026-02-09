De Rosalía a Alex Warren: Las reacciones a la Super Bowl de Bad Bunny

"Gracias Benito por invitarme", Lady Gaga

Por supuesto, Lady Gaga también ha querido mostrarse agradecida con Bad Bunny tras actuar junto a él con una versión salsa de Die With a Smile y un gran baile junto al artista al son de Baile inolvidable.

"Fue un honor absoluto ser parte del show de medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a tu escenario. No me lo perdería por nada del mundo", ha expresado en redes sociales.