Conoce a los seis primeros finalistas del Benidorm Fest 2026 y escucha sus canciones

El Benidorm Fest 2026 ya tiene a sus primeros finalistas. La gala de este martes 10 de febrero ha dejado fuera a tres candidatos de la quinta edición y ha dado el pase a la final del sábado 14 de febrero a seis participantes.

Jesús Vázquez y Javier Ambrossi han sido los encargados de dar el nombre de los finalistas y lo han hecho después de que el jurado profesional y el público diesen a conocer a sus favoritos. Como siempre, no ha habido consenso y artistas elegidos por los miembros del primer grupo se han quedado fuera.

Quien no ha entrado en las votaciones ha sido Luna Ki, que se ha retirado del certamen mientras se estaba celebrando la gala. "Tengo que anunciaros que se ha retirado", explicó Inés Hernand, la tercera presentadora de la noche. "Ahora mismo no la encontraremos en esta Green Room porque se encuentra indispuesta así que la deseamos una pronta recuperación".

Los elegidos finalmente han sido Tony Gross & Lucycalys, Izan Llunas, Miker Herzog Jr. Kenneth, KITAi y María León y Julia Medina. Mientras que los que se han quedado fuera son Greg Taro y Dora & Marlon Collins.

No te pierdas las actuaciones de los finalistas y consulta al final las votaciones del jurado profesional y del público.

Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?

Con tan solo 21 años, el ibicencoIzan Llunasse ha formado una carrera prometedora. Su éxito llegó gracias a que interpretó aLuis Miguelen su serie biográfica, ganando un disco de oro a los 14 años por la banda sonora. Su familia además posee una fuerte relación con la música y Eurovisión, puesto que su abuelo,Dyango, ganó elFestival de Benidorm en 1976y su padre,Marcos Llunas, logró el sexto puesto en elFestival de Eurovisión de 1997con la canciónSin Rencor.

Kenneth - Los ojos no mienten

A los 11 años, comenzó su carrera musical tras quedar finalista de La Voz Kids España. Por aquel entonces usaba su nombre real, Carlos Alberto, y formó parte del equipo de David Bisbal. Sus raíces venezolanas han sido clave para encontrar su estilo, centrándose sobre todo en el afrobeat, mezclado con R&B, dancehall, urbano y la electrónica. Actualmente el artista también es integrante del grupo Panorama City.

Kitai - El amor te da miedo

Para alegría de muchos, el rock está de vuelta en el Benidorm Fest gracias a KITAI. Formada por la vocalista Kenya Saiz, el bajista Fabio, el batería Deivhook y el guitarrista Edu, esta banda nació en 2015 con su primer disco Que vienen. En estos diez años, la formación ha actuado en algunos festivales de renombre como el Sonorama Ribera y ha colaborado con artistas como Varry Brava, Miss Caffeina o Rafa Gutiérrez, guitarrista de Hombres G. Además, ostenta un récord Guinness por tocar 24 horas seguidas y este 2025 realizó la primera gira ecosostenible en España, realizada a bordo de una furgoneta eléctrica.

María León y Julia Medina - Las damas y el vagabundo

Otro dúo que se presenta este año es el formado por la mexicana María León y la española Julia Medina. María León posee una amplia carrera como cantante, bailarina y actriz siendo en sus inicios vocalista de los grupos T’ de Tila y Playa Limbo. En 2002, fue participante de un reality show llamado Popstars y llegó a convertirse en asesora de Maluma en La Voz Kids México.

Por su parte, Julia Medina salto a la fama tras quedar en quinta posición en Operación Triunfo 2018. Tras su paso por el programa, publicó su primer álbum en 2019 bajo el título No dejo de bailar. También formó parte de la banda de folk metal Saurom y ha participado en la undécima edición de Tu Cara Me Suena.

Mikel Herzog Jr. - Mi Mitad

Con experiencia dentro de la música, la actuación, la televisión y el teatro musical, Mikel Herzog Jr. llega a esta aventura musical su primer tema en solitario, el cual lanzará para el Benidorm Fest. Su padre, Mikel Herzog, mundialmente conocido con su tema Tractor Amarillo, representó a España en Eurovisión en Birmingham en 1998 con la canción ¿Qué voy a hacer sin ti?. Su madre, Mavi, también ha estado dentro del mundo de la música como corista de Isabel Pantoja. También ha participado en la obra de teatro Asesinato para dos y en 2025 destacó en Tu Cara Me Suena.

Tony Grox & Lucycalys – T amaré

La última propuesta que se ha presentado al Benidorm Fest viene de la mano de DJ, productor y compositor Tony Grox y la cantante LUCYCALYS. Ambos tienen en común el flamenco, aunque en el caso de él lo fusiona con la electrónica y ella, con el pop. Tony Grox ha colaborado con artistas como Teo Lucadamo, Jedet o Salma y ha estado nominado a un Latin Grammy gracias a su participación en uno de los temas del disco Trastornado de Michelle Maciel. Por su parte, LUCYCALYS tan solo ha publicado tres temas desde que se inició en la música en 2024, los cuales son ÁPEIRON, GALA y piel de bronce. También compagina su carrera como cantante con su formación dentro del teatro musical.

Cómo han sido las votaciones de público y jurado profesional

Como siempre no ha habido consenso y algunos de los candidatos elegidos por el jurado profesional se han quedado fuera. Aquí lo puedes ver:

Jurado profesional (50%): Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., Kitai, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas y Kenneth.

Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., Kitai, Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas y Kenneth. Público (televoto, 25% | jurado demoscópico, 25%): Izan Llunas, Kenneth, María León y Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Kitai y Tony Gross & LUCYCALYS.

El orden de las dos listas anteriores es al azar, no lo establece el número de votaciones elegido por cada candidato. Esos datos se conocerán en la final del sábado 14 de febrero.