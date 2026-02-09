Bad Bunny anuncia nuevas entradas para sus conciertos en España: dónde comprarlas, precios y cúando empieza la venta

Bad Bunny, en un cartel del espectáculo de medio tiempo en la Super Bowl 2026 | Apple Music

Después de actuar en la SuperBowl y avivar el espíritu latino, el puertorriqueño ha anunciado nuevas entradas a la venta para los conciertos en Madrid y Barcelona de la gira Debí Tirar Más Fotos Tour.

Las entradas están disponibles para las dos fechas en Barcelona y las diez que tiene previstas en Madrid.

Los conciertos de Madrid tendrán lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano y en Barcelona en el Estadi Olímpic Lluis Companys y ya se pueden comprar las entradas.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para hacerte con las entradas.

Precios de las entradas

Por el momento, hay entradas disponibles para cualquier zona, ¡pero rápido que vuelan!

Entrada general Círculo Dorado : 162,30 €

: 162,30 € Piso de admisión general : 122,80 €

: 122,80 € Asiento reservado: 83,30 €–162,30 €

83,30 €–162,30 € Asientos de pasillo : 100,30 €–179,30 €

: 100,30 €–179,30 € Asientos reservados - Vista lateral : 105,80 €–162,30 €

: 105,80 €–162,30 € Asientos de pasillo - Vista lateral : 122,80 €–179,30 €

: 122,80 €–179,30 € Asientos reservados - Visibilidad reducida : 83,30 €–162,30 €

: 83,30 €–162,30 € Asientos de pasillo - Visibilidad reducida : 100,30 €–179,30 €

: 100,30 €–179,30 € Boleto oficial Platinum: 129,00 €–555,00 €

Butacas libres para el conciert de Bad Bunny | Live Nation

Por otro lado, también están disponibles las entradas VIPS:

VIP1 - La mejor experiencia VIP en el salón de Bad Bunn y: 615,80 €

y: 615,80 € VIP2 - Paquete Premium de Entrada Anticipada : 394,80 €

: 394,80 € VIP3 - Paquete de entradas Gold Premium : 394,80 €

: 394,80 € VIP4 - Paquete de entrada anticipada: 292,80 €

292,80 € VIP5 - Paquete de entradas Silver Premium: 309,80 €

Además, cuando se agoten las entradas, se habilitará el sistema de reventa a través de las plataformas de venta.

Hay que recordar que una parte de las ganancias de los boletos se donará a la Good Bunny Foundation, que se enfoca en apoyar a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas para fomentar el desarrollo del talento en la música, las artes y los deportes.

Dónde comprar las entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta en Live Nation y Ticketmaster.

Sin embargo, debes tener en cuenta que tan solo se pueden comprar 8 entradas por persona.

Las fechas de los conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona

Con tantas fechas, Bad Bunny se pasará en España casi un mes. En concreto, estará del 22 de mayo hasta el 15 de junio, cuando deje Madrid para seguir su gira en Alemania.

Viernes, 22 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys

Sábado, 23 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys

Sábado, 30 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 31 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Martes, 2 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Miércoles, 3 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Sábado, 6 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 7 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Miércoles, 10 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Jueves, 11 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Domingo, 14 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Viernes, 15 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano

Bad Bunny durante su residencia 'No me quiero ir de aquí' | Getty Images

¿Qué incluyen los paquetes VIP?

Cada paquete VIP es diferente, dándote en general un acceso preferente: