Bad Bunny anuncia nuevas entradas para sus conciertos en España: dónde comprarlas, precios y cúando empieza la venta
Después de su espectacular actuación en la Super Bowl, Bad Bunny ha anunciado nuevas entradas para sus conciertos en España. La gira Debí Tirar Más Fotos Tour está prevista que pase esta primavera y verano por las ciudades de Madrid y Barcelona. A continuación, te contamos todos los detalles.
De Rosalía a Alex Warren: Las reacciones a la Super Bowl de Bad Bunny
Una boda real en la Super Bowl de Bad Bunny: el vínculo de la pareja con el artista
¿Quién es el niño de la Super Bowl de Bad Bunny? El bulo que no te debes creer
Después de actuar en la SuperBowl y avivar el espíritu latino, el puertorriqueño ha anunciado nuevas entradas a la venta para los conciertos en Madrid y Barcelona de la gira Debí Tirar Más Fotos Tour.
Las entradas están disponibles para las dos fechas en Barcelona y las diez que tiene previstas en Madrid.
Los conciertos de Madrid tendrán lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano y en Barcelona en el Estadi Olímpic Lluis Companys y ya se pueden comprar las entradas.
A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para hacerte con las entradas.
Precios de las entradas
Por el momento, hay entradas disponibles para cualquier zona, ¡pero rápido que vuelan!
- Entrada general Círculo Dorado: 162,30 €
- Piso de admisión general: 122,80 €
- Asiento reservado: 83,30 €–162,30 €
- Asientos de pasillo: 100,30 €–179,30 €
- Asientos reservados - Vista lateral: 105,80 €–162,30 €
- Asientos de pasillo - Vista lateral: 122,80 €–179,30 €
- Asientos reservados - Visibilidad reducida: 83,30 €–162,30 €
- Asientos de pasillo - Visibilidad reducida: 100,30 €–179,30 €
- Boleto oficial Platinum: 129,00 €–555,00 €
Por otro lado, también están disponibles las entradas VIPS:
- VIP1 - La mejor experiencia VIP en el salón de Bad Bunny: 615,80 €
- VIP2 - Paquete Premium de Entrada Anticipada: 394,80 €
- VIP3 - Paquete de entradas Gold Premium: 394,80 €
- VIP4 - Paquete de entrada anticipada: 292,80 €
- VIP5 - Paquete de entradas Silver Premium: 309,80 €
Además, cuando se agoten las entradas, se habilitará el sistema de reventa a través de las plataformas de venta.
Hay que recordar que una parte de las ganancias de los boletos se donará a la Good Bunny Foundation, que se enfoca en apoyar a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas para fomentar el desarrollo del talento en la música, las artes y los deportes.
Dónde comprar las entradas
Las entradas ya se encuentran a la venta en Live Nation y Ticketmaster.
Sin embargo, debes tener en cuenta que tan solo se pueden comprar 8 entradas por persona.
Las fechas de los conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona
Con tantas fechas, Bad Bunny se pasará en España casi un mes. En concreto, estará del 22 de mayo hasta el 15 de junio, cuando deje Madrid para seguir su gira en Alemania.
- Viernes, 22 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys
- Sábado, 23 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys
- Sábado, 30 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 31 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Martes, 2 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 3 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Sábado, 6 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 7 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 10 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Jueves, 11 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 14 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Viernes, 15 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
¿Qué incluyen los paquetes VIP?
Cada paquete VIP es diferente, dándote en general un acceso preferente:
- VIP 1: asiento numerado de primera categoría, acceso previo al espectáculo a la Bad Bunny VIP Lounge Experience (selección de aperitivos fríos y calientes, 2 bebidas de cortesía (cerveza, vino o refresco), oportunidad de tomar fotos en el fotomatón y más), un obsequio VIP exclusivo, un artículo de mercancía especialmente diseñado para el paquete Ultimate, credencial conmemorativa de la experiencia VIP Lounge de Bad Bunny, oportunidad de tomarse una foto frente al telón de fondo VIP para conmemorar la noche, oportunidad de comprar mercancía de la gira antes del espectáculo, y personal VIP y punto de registro
- VIP 2: entrada en el Gold Circle en el piso, acceso anticipado antes que los poseedores de boletos de admisión general, obsequio VIP exclusivo, credencial VIP conmemorativa, pulsera Early Entry, oportunidad de comprar mercadería antes del espectáculo y personal VIP y punto de registro
- VIP 3: asiento numerado de primera categoría, obsequio VIP exclusivo, credencial VIP conmemorativa y personal VIP y punto de registro
- VIP 4: entrada general, acceso anticipado antes que los poseedores de boletos de admisión general, obsequio VIP exclusivo, credencial VIP conmemorativa, pulsera Early Entry, oportunidad de comprar mercadería antes del espectáculo y personal VIP y punto de registro
- VIP 5: asiento numerado, obsequio VIP exclusivo, credencial VIP conmemorativa y personal VIP y punto de registro