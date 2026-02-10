Rosalía habla sobre la preparación del 'LUX TOUR': "Va a ser muy diferente a la gira de Motomami"

Rosalía durante su paso por la Semana de la Moda en París | Gtres

El éxito de LUX de Rosalía es más que innegable, teniendo canciones como La Perla, Magnolias o Sauvignon Blanc que han cautivado a personas de todo el mundo por su manera de reinventar el pop con una calidad vocal y una gran profundidad en sus letras.

Por ello, ha conseguido llamar la atención de medios nacionales e internacionales como la revista Vogue, la cual la ha seleccionado como portada para su edición de primavera y le han hecho un reportaje.

Rosalía ya había aparecido en la revista Vogue en un total de seis ocasiones, siendo esta la segunda vez que es seleccionada para la edición de Estados Unidos.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre su aparición:

Los looks para esta edición

Tanto en las imágenes que se han revelado en el reportaje como en un vídeo que han publicado en Instagram, podemos ver a la artista llevando diferentes prendas, destacando dos vestidos con muchos volantes (uno rojo y otra blanca), varios conjuntos compuestos por tops y faldas con muchos volantes, un body negro con una mantilla y un vestido blanco y transparente.

La creación de 'LUX'

Para este reportaje, Rosalía ha declarado cómo hizo el acercamiento a la creación de LUX: "Siempre he empezado con la música, y aunque la música rige mi vida [...], esta vez tengo que hacerlo desde otro lugar. Y para mí, esta vez, fueron las palabras".

Además, hizo referencia a su decisión de hacer mención a monjas y santas: "Me pareció maravilloso aprender sobre sus vidas, sobre cómo se expresaban. Tenían una experiencia de Dios y la explicaban con palabras. Simplemente hablando. Era otra forma de conocimiento, ¿no? Otra forma de entender lo divino ".

Esta elección temática surgió también como respuesta a la tendencia generalizada de los artistas de hablar sobre otros famosos: "Y siento que hoy en día mucha gente hace referencia a celebridades, y las celebridades hacen referencia a celebridades. Yo prefiero hacer referencia a santos"

Sobre el uso de instrumentos, la catalana comentó que quiso hacer un acercamiento a la música en su estado más puro: "Quería que fuera más físico. La música en su estado físico. Pueden ser instrumentos, objetos. Puede ser humana. Puede ser el aire, el metal, la madera. Y la orquesta, en cierto modo, creo que es quizás la versión más monumental de eso. De la música en su forma física".

Sobre el 'LUX TOUR 2026'

"Estamos ensayando ahora mismo", declaró Rosalía sobre el LUX TOUR 2026, que pasará por Madrid del 30 de marzo al 4 de abril y por Barcelona del 13 al 18 de abril.

En cuanto a si habrá una orquesta en directo en el tour, Rosalía no quiso revelar nada, pero sí que dio alguna pista: "Puedo decir que definitivamente habrá experimentación, y ojalá rigor y alegría al mismo tiempo. Va a ser muy diferente a la gira de Motomami".