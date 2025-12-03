Miley Cyrus se pronuncia sobre su compromiso con Maxx Morando

La confirmación llegó por sorpresa: Miley Cyrus se ha comprometido con Maxx Morando, baterista de Liily con el que tiene una relación desde hace cuatro años.

La pareja mostró que había dado el siguiente paso por su última aparición pública, en la que posaron juntos en la alfombra roja de la premier de Avatar: Fuego y Ceniza, ala que la artista pone banda sonora. Allí, la intérprete de Flowersposó con un anillo con diamantes en el dedo anular.

Tan solo unas horas antes el suegro de la diva del pop había compartido las imágenes del anillo a través de su cuenta de Instagram, confirmando definitivamente que su hijo se iba a casar con Miley Cyrus.

Ahora, People ha compartido las primeras palabras de la artista respecto a su compromiso ya público. Cuando el medio le preguntó sobre su compromiso, la intérprete de The end of the worldexpresó lo que la ha "sorprendido" sobre dar este siguiente paso en su relación con Morando.

"El detalle que puedo compartir es que, para nosotros, mantener nuestra privacidad es algo que me ha sorprendido, y que realmente he podido tener más opciones", ha manifestado.

"Creo que también es cuestión de ser mayor y ser más protectora de lo que estoy abierta a compartir", ha añadido, sin pronunciarse sobre el compromiso en sí.