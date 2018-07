Coldplay, U2, Taylor Swift o Lana del Rey podrían ganar un Oscar

Ya se ha publicado la lista con las 75 canciones preseleccionadas para ganar el Oscar a la Mejor Canción Original . Destacan los temas de U2 para Long Walk For Freedom ; Coldplay para Los Juegos del Hambre: En Llamas ; Taylor Swift para One Chance o M83 para Oblivion .

Un total de 75 canciones de otras tantas películas han sido preseleccionadas para los Premios Oscar de 2014. La lista de finalistas en la categoría de Mejor Canción Original se conocerá el 16 de enero.

Como no podría ser de otra manera con un grupo tan amplio de nombres, la diversidad campa a sus anchas por este listado, en el que hay artistas tan dispares como U2 ('Long Walk to Freedom'), Lana del Rey ('El Gran Gastby'), Taylor Swift ('One Chance'), Coldplay ('Los Juegos del Hambre: En Llamas'), M83 ('Oblivion') o Ryan Adams ('The Secret Life of Walter Mitty').

También aparece entre estas composiciones 'Cut Me Some Slack', el tema parteneciente al documental sobre 'Sound City' que puso a Paul McCartney al frente de Nirvana al reunirse con los miembros vivos de la legendaria banda de Seattle.

Puedes ver la lista completa de las canciones en la web de los Oscar, ordenadas por orden alfabético por la película a la que pertenecen. Una de ellas se alzará sobre el resto y ganará el preciado Oscar el 2 de marzo de 2014 en el Dolby Theatre de Hollywood. Se abren las apuestas: