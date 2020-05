El comentado detalle de la videollamada de Felipe y Letizia con David Bisbal, José Mercé y Miguel Poveda

La Casa Real está publicando a través de Twitter algunas fotografías de la mesa de trabajo de los reyes Felipe y Letizia, que han tenido que adaptar sus reuniones a las videollamadas como le ha ocurrido a miles de personas durante el confinamiento.

En una de sus últimas reuniones, los monarcas han hecho una videollamada con tres de las figuras más importantes de la música de nuestro país, David Bisbal, José Mercé y Miguel Poveda.

Más allá de que pueda gustarnos su música o no, reconocerlos al verlos es algo que la mayoría podemos hacer rápidamente. Y si no fuera el caso, con "estudiar" previamente a los invitados de la próxima reunión, siendo solo tres en este caso, sería suficiente.

Por eso muchos usuarios de Twitter se han sorprendido de que los reyes tengan sobre la mesa unas chuletas con fotos de los artistas para poder identificarlos durante la videollamada.

Me sorprende que el Rey y la Reina tengan que tener una foto de cada uno para poder identificarlos. pic.twitter.com/G4fimigSyo — Yaz (@yazmi_lo) May 20, 2020

Estas "chuletas" ya se han visto en otras videollamadas de los reyes con caras muy conocidas como Gasol, Nadal y Fernando Alonso. Lo que da a entender es que más que los reyes desconozcan quienes son estas personas, es parte del protocolo que utiliza la Casa Real antes de cada videollamada.

Aún así, expertos en comunicación no verbal como Patrycia Centeno, explicaba a través de Twitter que para tomar la foto sería aconsejable retirar las chuletas para dar sensación de interés y de haberse preparado previamente la reunión: "Si para tomar la foto pudiéramos retirar un segundo la chuleta de con quién estamos hablando, quizás ayudaría a dar una mínima sensación de que la preocupación es sincera (he estudiado previamente) y no un lavado de imagen".