Victoria Martín, al director de La Chocita del Loro: "No quiero hacerte reír, yo lo quiero es verte llorar"

Victoria Martín está entusiasmada porque su podcast Estirando El Chicle ha cruzado la fronteras del periodismo y ha sido tema de conversación en Sálvame. Su entrevista con Chelo García Cortés ha sido todo un hit y esto, evidentemente, había que comentarlo.

Tampoco podemos dejar escapar la polémica con La Chocita del Loro, la sala de monólogos que al parecer no acepta cómicas mujeres porque "son más lentas y necesitan más tiempo para ser más graciosas que los hombres". Esas fueron las palabras de su director, que parece que no se despeina a la hora de ofender a todo un colectivo de mujeres trabajadoras. "A los señores que no les hacemos gracia, les diría, 'yo es que no quiero hacerte gracia, yo lo que quiero es verte llorar", exclama Victoria, muy enfadada.

También comentamos que hay mucha gente ahora agobiada por el fin de la pandemia porque ya no tendrán excusas para no salir de casa. "Hay gente que va a terapia pero tienen psicólogos que les dicen lo que quieren oír, les hacen la pelota", explica Victoria, que ha terminado su sección hablando de la "oda a la melena rubia" que protagonizan Ana Mena, Patricia Conde y Andrea Duró.

Puedes ver a Victoria Martín en el minuto 26:

