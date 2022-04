La comida que Rosalía siempre lleva en el bolso: "No puedo vivir sin ella" // GQ youtube

Ha hablado de música y del proceso de composición de Motomami, pero también ha habido tiempo para hablar de pasiones gastronómicas. Rosalía confiesa cuál es el alimento sin el que no puede vivir.

Después de reventar los rankings y las listas de reproducción con el estreno de Motomami, Rosalía continua sumergida en su promoción por medio mundo. Actuó en el Saturday Night Live, se disfrazó de reportera en El Hormiguero y ha protagonizado la última portada de la revista GQ.

Unas espectaculares fotografías de la cantante acompañan una entrevista en la que habla del proceso de composición de Motomami, de sus referentes en este mundo y en la que también responde a las críticas de apropiación cultural.

Pero no todo han sido temas serios en la conversación con GQ. Para las redes sociales de la revista, Rosalía ha grabado un pequeño vídeo en el que confiesa cuáles las 10 cosas sin las que no puede vivir. Y entre ellas se encuentra un placer gastronómico de lo más inesperado: la mayonesa. Le gusta tanto la salsa a base de aceite y huevo que incluso la lleva en el bolso por si necesita combinarla con alguna comida.

"No puedo vivir sin mayonesa. Llevo mayonesa en el bolso. Como mayonesa con verduras, con pollo, con arroz, con patatas fritas también", dice antes de ponerla en su ranking muy por encima del ketchup. "Me encanta, mucho, me gusta un montón", termina antes de comer una buena cucharada de la mencionada salsa blanca.

Las 10 cosas sin las que Rosalía no puede vivir

El fitness, fajas, tiras para levantar el pecho cuando no llevas sujetador, una agenda para estar organizada y su hermana Pili son algunas de las 10 cosas sin las que Rosalía no puede vivir. Mayonesa incluida, obvio.