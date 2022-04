Rosalía responde a las críticas de apropiación cultural: "No podría hacer música"

Que Motomami es uno de los discos del año, no hay ninguna duda. El tercer álbum de Rosalía partía de las altas expectativas generadas por el éxito de El Mal Querer, pero también por la polémica de sus primeros avances, completamente distintos a lo que nos tenía acostumbrados.

Desde antes de su lanzamiento, la artista ha concedido numerosas entrevistas para explicar todo el proceso de composición de este trabajo que terminó en Estados Unidos en plena pandemia, así como la dualidad de su concepto: moto (duro) y mami (frágil).

Rosalía adopta de diferentes jergas latinas algunas palabras para sus canciones, así como en géneros que van desde del reaggeton, el dembow y otros estilos caribeños y latinoamericanos.

No es la primera vez que planea sobre ella las críticas sobre apropiación cultural, algo de lo que se ha querido defender durante una entrevista para GQ: "Una de las razones por las que quería dedicarme a la música era porque así viajaría y aprendería cosas nuevas y conocería gente distinta. Todo ello me afecta como persona, y quiero que también afecte a mi sonido...".

En este sentido, Rosalía ha explicado que estos viajes han supuesto una fuente de inspiración para ella que se ha visto reflejado en su disco: "Comprendo y empatizo con la gente que siente de otra forma, pero si me parara a pensar que hay una manera correcta y otra incorrecta de estar inspirada, no podría hacer música. Hay muchas cosas y mucha gente que me han influido y me han permitido hacer música. He elegido estilos musicales, ahí están el reaggeton clásico, el dembow, la bachata y el bolero; y lo he hecho desde el amor, la admiración y el respeto más profundos".