Cómo se hizo actor Juan José Ballesta, cuándo dejó el cine y por qué se hizo marmolista

La historia del cine está llena de artistas que toman decisiones inesperadas y sorprenden a sus fans. Uno de ellos ha sido Juan José Ballesta, que llegó a ser uno de los actores más importantes del país al ganar un Goya con solo 12 años. Tras esto, parecía que su carrera solo podía seguir subiendo, aunque varios años después lo dejó todo para hacerse marmolista.

Juan José Ballesta // Getty

Los inicios de Juan José Ballesta en la televisión

Nacido en Parla (Madrid), comenzó su carrera interpretativa en el mundo de la publicidad. De hecho, fue casualidad que empezaran a darle anuncios en televisión, ya que él solía acompañar a su madre a los castings para que su hermana hiciera las pruebas.

En una charla en 2017 con Toñi Moreno, explicó el motivo: "A mí con nueve años si me dejaban en el barrio había cristales rotos, había cogido nidos de pájaros y me había regañado una vecina, y por eso me hacía irme con con ella. Y ya que tenía que ir dije que me quería apuntar y salió bien la cosa".

Su primer papel en una serie fue cuando tenía ocho años en Querido maestro. Tras este, le siguieron otros proyectos de ficción como Famosos y compañía y Compañeros.

Su premio Goya con solo 12 años

En el 2000, consiguió su primer papel en una película, El Bola, en la que interpretaba a Pablo, un joven que ha sufrido abusos por parte de su padre y vive con las consecuencias de ello. El film fue el primer gran proyecto del madrileño y le llevó a ganar el Goya a Mejor actor revelación con solo 12 años.

Gracias a este papel, le llovieron otros proyectos como El embrujo de Shanghai, El viaje de Carol o Planta 4ª. Su ajetreada carrera como joven actor hizo que abandonara sus estudios para centrarse en ella, aunque al ganar el premio Concha de Plata en 2005 con la película 7 vírgenes decidió tomarse un descanso.

Sus años como marmolista

Juan José se encontraba en lo más alto de su carrera, pero esta situación le sobrepasó y lo dejó todo. Él mismo se dio cuenta que era demasiado conocido y eso le impedía poder hacer vida normal: "De los 11 a los 16 años vives unas cosas muy potentes. Fue un pelotazo, yo al día siguiente no podía salir a la calle", ha contado en el avance de la entrevista con Jordi Évole.

Así, se puso a trabajar como marmolista: "Paré, me retiré del cine. Me rayé y dije ‘yo paso’. Estaba un día en el parque llamando a un amigo mío y le dijeron si quería trabajar de marmolista y yo dije que 'Yo'. Me dijo que ‘sí’, que por 700 euros al mes. Quería cambiar de aires. No era feliz, no me sentía con una vida plena y no le veía el sentido. Cada vez veía que iba a ser más famoso, más famoso, y hasta aquí hemos llegado. Se acabó el cine", le ha detallado al periodista.

Juan José Ballesta volvió a la gran pantalla

Su descanso de la interpretación duró varios meses y volvió a él en 2006 con Regreso a Moira, Cabeza de perro, Ladrones y La casa de mi padre.

En los últimos años, ha estado ligado al cine y las series, sin embargo, ha preferido tener papeles sueltos y no encadenar grandes proyectos laborales. Entre ellos se encuentran series como El Ministerio del Tiempo o Servir y proteger, películas como El Continental o Bruc o incluso concursos televisivos como Masterchef Celebrity.

Más allá de sus problemas que le llevaron a desaparecer de las pantallas, Juan José Ballesta ha dejado claro que para él lo más importante es la estabilidad mental, así que ha optado por llevar una vida más tranquila.