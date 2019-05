Los compañeros de OT de Gisela le brindan su apoyo en un momento muy difícil

Este fin de semana, Gisela ha tenido que enfrentarse a uno de lo momentos más duros que puede vivir un ser humano: la pérdida de un padre. Tras una larga enfermedad, el padre de Gisela fallecía y dejaba un gran vació en la triunfita, que ha querido dedicarle una emotiva publicación en Instagram.

"Sois muchos los que me habéis acompañado en este camino, los que os habéis preocupado por nosotros…por todo ese amor recibido quiero compartir con vosotros que ayer mi padre subió a formar parte de todas esas estrellas que nos iluminan y nos protegen desde el cielo…", escribía junto a una imagen con su progenitor. "Seguro papá que ahora estás en un lugar maravilloso, rodeado de paz…por aquí te echamos mucho de menos… duele, duele inmensamente… encontraré consuelo recordándote, pensándote, sintiéndote y cantándote desde aquí… (sé que te encantaba)…Te quiero desde lo más hondo de mi ser, jamás te irás de mí", terminaba.

En la imagen, que es un reflejo de la buena sintonía y conexión que tenían padre e hija, han comentado muchos de sus excompañeros de la Academia de Operación Triunfo, además de Noemí Galera. "Preciosa, un abrazo grande", escribió la directora.

"Jamás estaremos preparados para una partida así, lo siento Gisela. Por eso te mando un abrazo enorme! Todo mi cariño para la familia", decía Bisbal. "Lo siento mucho mi niña", comentó Rosa. "Todo mi amor, mi niña. DEP", decía Chenoa.

"Has luchado a su lado día y noche, le has dado todo tu cariño, le has entendido, le has cuidado, le has cogido la mano y no lo has soltado y él lo sabía. Se ha ido al cielo orgulloso de la hija y la familia que tiene. Es imposible ponerse en tu piel porque es un dolor inmenso. Te quiero con locura hermana", aseguró una emocionada Natalia.

"Como ya te dije ayer Gisela, si yo tuviese una niña me encantaría que fuese como tú: tan cariñosa, tan tierna, tan... tan como tú eres. Desde el día que te conocí siempre te he querido y admirado profundamente.. Te quiero mucho cariño. Mis más profundas condolencias", le dijo Manu Tenorio."Os mando a ti y a tu familia un abrazo lleno de amor", escribió Verónica Romero.