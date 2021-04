Conchita habla del coma que sufrió tras dar a luz: "No era consciente de que había tenido un niño"

En su cuenta de Instagram comparte sus pasos en la música, un poquito de su vida familiar y además acostumbra a publicar frases inspiradoras y poemas de diferentes autores que animan a reflexionar y ver más allá del postureo de esta red social. Sin embargo, Conchita nunca había hablado de una manera tan sincera y profunda de sus vida personal, ya que se trata de una artista de lo más reservada.

En una charla con la revista Diez Minutos, Conchita habla ahora de uno de los momentos más dulces pero también más complicados de su vida. Fue en el verano de 2018, cuando la cantante y su pareja, el productor discográfico Pablo Cebrián, estaban esperando la llegada de su primer hijo.

Complicaciones en el parto que la llevaron al coma

Aunque el embarazo se había desarrollado de manera normal, en la recta final los médicos le diagnosticaron preeclampsia severa, una complicación que provocó que hubiese que provocarle el parto a la cantante. Fue entonces cuando entró en coma, algo que le ha hecho ver "la vida de otra forma". "Cuando la vida te da un golpe fuerte, inevitablemente aprendes y recolocas tus prioridades. Te das cuenta de que los problemas que tenías no eran tales. Los problemas son como pompas de jabón, los explotas y se solucionan, y si no, hay que seguir adelante", contó.

La cantante ha comentado que aunque siempre había creído que en momentos tan críticos pensaría en la música, ésta no se le vino a la mente durante aquellos instantes. "Una cosa curiosa es que siempre había pensado que, cuando hiciera balance de mi vida, estaría la música. Y no fue así, pensé en otros momentos de mi vida y te das cuenta que las cosas importantes son haber pasado una tarde con tu amiga, tu familia... o una simple carcajada", aseguraba.

Lo cierto es que la gravedad de la situación durante el parto nubló el juicio de la artista y ni siquiera era consciente de que había sido madre. "Realmente, con todo lo que me pasó, no era consciente de que había tenido un niño. Yo estaba más centrada en luchar por mi vida y, cuando lo cogí en brazos, me di cuenta que mi prioridad era otra. En ese momento, me olvidé de mí. Fue un momento precioso", explicó.

La emoción de Sara Carbonero

Una de las canciones más emotivas de su nuevo álbum es El Viaje, un tema que Conchita escribió para su hijo. Precisamente ese fue el tema que cantó en 'Que siga el baile', el programa donde Sara Carbonero no pudo reprimir las lágrimas por la emoción del directo.

La periodista, que estaba entrevistado a Conchita por su nuevo trabajo musical, no pudo evitar romperse al escuchar 'El Viaje' en la voz de la artista. "Es curioso, porque la gente se emociona mucho con esa canción, 'El viaje'. Para mí fue muy bonito verla emocionarse con algo que yo había hecho con tanto amor", asegura sobre este emotivo momento.

Su nuevo disco, 'La Orilla'

La cantante ha lanzado ya a la venta 'La Orilla', un disco de 12 canciones en las que navega por momentos pasados y recuerda amores de la adolescencia. Junto a Pitingo canta Y ahora tú y con Dani Martín colabora en Sálvese quien Pueda.