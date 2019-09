La confesión 'post embarazo' de Rosanna Zanetti y su selfie más natural

David Bisbal y Rosanna Zanetti se convertían en padres el pasado mes de abril, cuando el pequeño Matteo llegó al mundo. La pareja derrochaba amor y felicidad por cada poro, y no dudaron en compartirlo con sus seguidores.

Sin embargo, cinco meses después de dar a luz, parece que a Rosanna Zanetti le está costando volver a su rutina normal y sus aficiones. Ella misma ha relatado en Instagram que "a pesar de que durante mi embarazo las hormonas NO me jugaron malas pasadas ni cambios de humor o depresión (Gracias a Dios) si noté que muchas actividades que siempre me han gustado me costó retomarlas".

La joven madre quiso aprovechar los días de descanso para practicar buceo, algo que siempre le había encantado. "Después de un año (por embarazo) retomo el buceo!", decía. "Justo en esa inmersión me explicaron que es normal durante una etapa sentir ansiedad hacia cierto tipo de actividades, ya que inconscientemente nuestro cuerpo está en “modo mamá” se evitan riesgos ya que nuestro bebé depende de nosotros, es instintivo", confesaba. "A alguna le ha pasado o se ha sentido así?", preguntaba a sus seguidoras.

A pesar de estas 'angustias' para meterse en el agua, parece que Rosanna estaba de lo más feliz por volver a sumergirse bajo el agua. ¡Basta con ver el selfie que acompaña el texto!. La modelo luce un cutis espectacular, sin nada de maquillaje o filtros.

