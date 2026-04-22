Confirmado: Jacob Elordi y Kendall Jenner llevan meses saliendo de manera discreta

Según la revista People , Kendall Jenner y Jacob Elordi llevarían unos meses saliendo juntos, tal y como apuntaban los rumores.

Otra pareja se abre paso en Hollywood: Kendall Jenner y Jacob Elordi llevan saliendo unos meses de manera discreta, tal y como confirma People.

El medio estadounidense ha confirmado el romance en medio de los rumores. "Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses", le aseguró a la revista una fuente en exclusiva.

Las especulaciones sobre la supermodelo de 30 años y el actor de Cumbres Borrascosas de 28 alcanzaron su punto álgido tras el primer fin de semana de Coachella, con los fans siguiendo de cerca sus movimientos y posibles relaciones. Si bien ni Jenner ni Elordi se han pronunciado públicamente sobre los rumores, la expectación no ha dejado de crecer.

Ambos se han movido durante mucho tiempo en círculos de famosos similares. El actor asistió a la celebración del cumpleaños de Jenner en 2022, y a principios de este año, se les vio conversando animadamente en una de las fiestas tras los Oscar.

De momento ni Elordi ni Jenner se han pronunciado al respecto. "Para mí, muchas cosas son muy especiales y sagradas, como mis amigos y mis relaciones", declaró la modelo a Vogue Australia en 2019. “Personalmente, creo que hacer públicas estas cosas lo complica todo mucho más", aseguró.