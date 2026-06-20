Todas las actuaciones de la Gala 10 de 'Tu cara me suena 13': de J Kbello a Leonor Lavado con Nacho García

La décima gala de Tu cara me suena nos pone los pelos de punta y vuelve a coronar a J Kbello como campeón | José Irún

Tu cara me suena 13 no para de sorprender a la audiencia de Antena 3 cada viernes por la noche, y en la Gala 10 ha dejado a todos los espectadores con la boca abierta gracias a la increíble actuación de J Kbello, a quien Àngel Llàcer ya considera uno de los tres mejores concursantes de la historia del programa.

1. J Kbello - 'I Don't Want to Miss a Thing' de Steven Tyler (Aerosmith)

J Kbello se ha llevado la victoria por segunda vez consecutiva y por cuarta vez en toda la edición. El gaditano ha cosechado la máxima nota posible, 24 puntos (12 del jurado y 12 del público), gracias a su espectacular imitación de la voz de Steven Tyler —líder del grupo estadounidense Aerosmith— con I Don't Want to Miss a Thing, canción principal de la película Armageddon (1998).

2. Cristina Castaño - 'You've Got the Love' de Florence Welch (Florence and the Machine)

Cristina Castaño sigue demostrando lo buena intérprete e imitadora que es con su actuación con la versión de You've Got the Love (1986) de Florence and the Machine, que le ha valido el segundo puesto de la noche con 20 puntos (10 del jurado y 10 del público).

3. Martín Savi con Mikel Herzog Jr. - 'Aquí estoy yo' de Luis Fonsi con David Bisbal

Martín Savi ha invitado a Mikel Herzog Jr., tercer clasificado de la anterior edición de Tu cara me suena, para imitar a Luis Fonsi y David Bisbal, respectivamente. Juntos han cantado Aquí estoy yo (2008) y han conseguido un tercer puesto con la misma nota que Cristina Castaño: 20 puntos (11 del jurado y 9 del público).

4. Paula Koops - '6 de febrero' de Aitana

Paula Koops ha cautivado al público con su imitación de Aitana al ritmo de uno de sus éxitos más recientes: 6 de febrero. Su buen hacer le ha otorgado un cuarto puesto con 19 puntos (8 del jurado, 11 del público).

5. Sole Giménez - 'Can't Get You Out of My Head' de Kylie Minogue

Sole Giménez se ha puesto en la piel de la australiana Kylie Minogue para interpretar Can't Get You Out of My Head (2001), una actuación que le ha valido la quinta plaza de la gala y 15 puntos (9 del jurado y 6 del público).

6. Aníbal Gómez - 'Enjoy the Silence' de Dave Gahan (Depeche Mode)

Aníbal Gómez se ha transportado al año 1990 para imitar a Dave Gahan —vocalista líder de la banda británica Depeche Mode— con la canción Enjoy the Silence. El resultado le ha valido una buena nota, pues ha conseguido el sexto puest con un total de 14 puntos (7 del jurado y 7 del público).

7. María Parrado - 'Un rojo, rojo clavel' de Isabel Pantoja

Parece que los nervios le han jugado una mala pasada a María Parrado, o al menos así lo ha valorado Lolita —que le ha dado un 4—. La concursante sentía mucha responsabilidad por tener que cantar copla e imitar a una joven Isabel Pantoja, y finalmente su actuación con Un rojo, rojo clavel (1974) le ha valido el séptimo puesto y 14 puntos (6 del jurado y 8 del público).

8. Jesulín de Ubrique - 'Sigue al líder (Follow the Leader)' de Abel Bosmenier 'El Loco' (S.B.S.)

Jesulín de Ubrique ha hecho de Abel Bosmenier 'El Loco', integrante del grupo cubano S.B.S., para poner a bailar al plató de Tu cara me suena con Sigue al líder (Follow the Leader). Su espectáculo le ha posicionado en el octavo puesto con 10 puntos (5 del jurado y 5 del público).

9. Leonor Lavado con Nacho García - 'Blin Blin' de Bad Gyal con Juanka

Leonor Lavado tenía que invitar a un amigo para hacer de Bad Gyal y Juanka, y la humorista ha elegido al mismísimo Nacho García, presentador con Eva Soriano del morning de Europa FM: Cuerpos especiales. Aunque le han puesto toda la ilusión posible, su actuación con Blin Blin les ha relegado a la última plaza de la noche con la mínima nota posible: 8 puntos (4 del jurado y 4 del público).

Invitada: Naiara - 'Déjala correr' de Rocío Jurado

Naiara, la ganadora de Operación Triunfo 2023, ha actuado como invitada de la Gala 10 para imitar a la mismísima Rocío Jurado cantando Déjala correr.