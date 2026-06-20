¿Quiénes son los asesores de 'La Voz Kids 2026'? Conoce a los cuatro famosos

Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco son los coaches de La Voz Kids 2026, pero después de las Audiciones a Ciegas van a estar acompañados por los asesores, cuatro grandes estrellas de la música nacional e internacional.

Ellos son los encargados de ayudar a los coaches a tomar todas sus decisiones. De esta forma, Leire Martínez acompaña a Edurne, Becky G va de la mano de Ana Mena, Antoñito Molina da consejos a Antonio Orozco y Melody asesora a Luis Fonsi.

Melody (Luis Fonsi)

Melody, asesora de Luis Fonsi en 'La Voz Kids 2026' | Atresmedia

Melody es una cantante y actriz de 35 años de Dos Hermanas (Sevilla). Comenzó en la música de pequeña y saltó a la fama por sus apariciones en televisión y su gran éxito El Baile del Gorila (2001). Desde entonces, ha participado en numerosos concursos como Tu cara me suena y ha seguido desarrollando su carrera como artista independiente.

En 2025 representó a España en Eurovisión con Esa Diva, aunque finalmente quedó en la antepenúltima posición. Lejos de suponer un obstáculo, esta oportunidad le permitió llegar al gran público y continuar su carrera con temas como Alarma o El Apagón. Ahora, Melody ha estrenado su nuevo tema, Ilaire, una versión en clave electrónica del legendario hit de Xuxa, una de las figuras más emblemáticas durante finales de los 80 y principios de los 90.

Especialmente llamativo está siendo el fenómeno fan entre el público infantil: cientos de niñas y niños asisten a cada concierto para cantar, bailar y emocionarse con las canciones de Melody, que ha vuelto a conectar con las nuevas generaciones como solo una artista genuina puede hacerlo. "Veo a muchos niños que están descubriendo mi música por primera vez, y a otros que crecieron conmigo y ahora vienen con sus propios hijos. Es un regalo enorme", ha afirmado emocionada en uno de sus conciertos.

Leire Martínez (Edurne)

Leire Martínez, asesora de Edurne en 'La Voz Kids 2026' | Atresmedia

Leire Martínez es más que conocida entre los oyentes de Europa FM. Esta cantante de 46 años nació en Rentería (Guipúzcoa) nació artísticamente en los concursos de televisión, participando en Factor X en 2007. Sin embargo, su carrera despegó un año más tarde, cuando se convirtió en la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh. Un puesto que ocupó hasta 2024, momento en el que se abría ante ella una espectacular carrera en solitario.

En abril de 2025 lanzó su primer single, Mi nombre. El tema fue un rotundo éxito y anticipaba un gran trabajo como cantautora, confirmándose tan solo unos meses después con la publicación del álbum Historias de aquella niña. Un disco que la ha consolidado en el panorama nacional e internacional como una de las grandes estrellas del pop del momento. Además, es buena amiga de Edurne, coach a la que va a asesorar. Tanto es así que colaboraron en la canción No se me da bien odiarte y la propia Edurne la acompañó en su estreno sobre los escenarios en la Sala La Riviera de Madrid.

Leire está en plena gira mundial. Tras su éxito en España, la cantante comenzó su andadura en Latinoamérica para colgar más de un sold out en diferentes países. Y es que el furor que despierta es el resultado de su espectacular voz, una actitud que todo lo puede y, por supuesto, canciones que nos hacen recordar una y otra vez "su nombre". Por si todo esto no fuera suficiente, este mismo año se ha coronado como la ganadora de Mask Singer bajo la máscara de Clavel.

Antoñito Molina (Antonio Orozco)

Antoñito Molina, asesor de Antonio Orozco en 'La Voz Kids 2026' | Atresmedia

Antoñito Molina es un joven cantautor de 37 años nacido en Rota (Cádiz). Es un amante del Carnaval, de las cosas sencillas de la vida y de la cultura de Andalucía. Y no, no tiene relación con el cantante madrileño Antonio Molina. Antoñito se dio a conocer con el dúo El Tren de los Sueños, que fundó en 2006 y del que formó parte 12 años hasta que decidió apostar por su carrera en solitario.

Tras un respiro en su carrera y una clara evolución en su forma de componer e interpretar sus canciones, en 2017 graba su primer álbum en solitario Déjame que te cuente. En 2020 regresó con más fuerza que nunca con el lanzamiento de un nuevo sencillo, Ya no me muero por nadie. En 2022, lanzó al mercado su segundo trabajo discográfico, La Ley de mi naturaleza, tras cinco años de su álbum debut. En 2023, volvió a los escenarios con su gira El Club de los Soñadores con la que realizó más de 30 fechas por los escenarios de toda España.

Ahora, tras un año irrepetible, Antoñito Molina ha anunciado las fechas de un increíble fin de gira bajo el nombre: Mis Últimos "Me Prometo". Lejos de ser un adiós definitivo, esto nace como una celebración y, al mismo tiempo, como el colofón de una etapa dorada antes de abrir otra nueva. Será una gira muy limitada, con fechas escogidas cuidadosamente, en las que el artista gaditano presentará un show renovado, nuevas emociones sobre el escenario, canciones nuevas y alguna sorpresa más. Tras estas poquitas fechas, Antoñito Molina se tomará un descanso de los escenarios para centrarse en componer lo que él denomina "las mejores canciones de su vida".

Becky G (Ana Mena)

Becky G, asesora de Ana Mena en 'La Voz Kids 2026' | Atresmedia

Becky G es una superestrella global multiplatino de 29 años que nació en Inglewood (California). La cantante, compositora, empresaria y activista, seis veces nominada a los Latin Grammy y nominada al Oscar, ha acumulado más de 28 mil millones de reproducciones a nivel mundial a lo largo de su carrera, creando un catálogo de éxitos que han marcado una etapa y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de su generación.

La estadounidense sigue evolucionando creativamente sin perder la conexión con sus raíces. Su reconocido álbum ESQUINAS (2023) rindió homenaje a su herencia mexicoestadounidense a través de los sonidos de la música regional mexicana. El sencillo más destacado del proyecto, POR EL CONTRARIO, lideró las listas de música regional mexicana de Billboard y obtuvo una nominación a los Latin Grammy. En 2024, publicó su nuevo álbum ENCUENTROS.

Algunos de sus mayores éxitos son Shower, MAMII, Mayores o Sin pijama. Pero, más allá de la música, Becky G sigue influyendo en la cultura a través de la moda y el cine. Tanto a través de la música que encabeza las listas de éxitos, la moda, el cine o el activismo, la estadounidense sigue impulsando la cultura mientras lleva con orgullo a su comunidad con ella.