La conocidísima canción con la que Jennifer Lopez entró en su boda con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck han dado un nuevo paso en su relación. La pareja se ha dado el sí quiero este fin de semana en una de las capillas más conocidas de Las Vegas.

Los que fueron bautizados como Bennifer durante su primer noviazgo, entre 2002 y 2004, firman así una unión que ha tenido unos testigos excepcionales.

No fue una ceremonia por todo lo alto, pero sí acudieron los hijos de cada uno. Emme y Max son los que J.Lo tuvo con Marc Anthony y Violet, Samuel y Seraphine Rose los que el actor tuvo durante su matrimonio con Jennifer Garner. Para la cantante es la cuarta boda, para el actor la segunda.

Sencilla, rápida y con los novios preparándose en las inmediaciones de la capilla. El glamour lo ponían los novios. "Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres", escribió la artista en su blog On The J.Lo.

La cantante lució un "vestido de una película antigua" y el novio "una chaqueta de su armario". Casi parecía improvisada, pero la cantante tenía claro cual iba a ser su banda sonora camino al altar.

Lopez eligió el clásico y tradicional tema Here Comes the Bride pero en una versión actualizada, la que servía de banda sonora de su película Marry Me, que protagonizó junto a Maluma. Está interpretada por Coolidge Crew.

"Fue hermoso. Ambos derramaron algunas lágrimas", dijo Kenosha Booth, supervisora de la capilla, a la revista People. "Están ocupados y querían hacerlo fácil e íntimo en un ambiente divertido para simbolizar su felicidad después de tanto tiempo", aseguró.

El "menú" de la boda

Tan sencillo fue todo que incluso el menú de boda estaba al alcance de cualquier mortal. Lejos de contratar un exquisito catering o lanzarse con la cocina vanguardista, Jennifer Lopez y Ben Affleck comieron pizza el día de su boda.

Lo hicieron a bordo de un jet privado junto a sus hijos, con los que viajaron de Las Vegas a Los Ángeles casi inmediatamente después del sí, quiero. La celebración por todo lo alto llegará más adelante, con un montón de invitados VIP y en un paraje de ensueño: la casa de los Hamptons que Affleck tiene en Georgia. La fecha es un misterio.