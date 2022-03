El corazón de Nicky Jam: su novia Aleska Genesis, sus cuatro hijos y por qué rompió su compromiso con Cydney Moreau

Nicky Jam es un hombre enamorado. El cantante puertorriqueño de 40 años confirmó su relación con la modelo Aleska Genesis el pasado mes de septiembre cuando la joven publicó la primera foto de la pareja.

La imagen, que compartió en Instagram, acabó con meses de especulaciones que surgieron poco después de que el cantante rompiese su compromiso con la también modelo Cydney Moreau.

Esa imagen fue la primera de muchas, porque a raíz de esta publicación tanto uno como otro empezaron a compartir fotos de pareja en sus respectivas cuentas de Instagram.

Una relación que nació de un emoji

El amor entre el puertorriqueño de 40 años y la venezolana de 30 surgió gracias a un emoji. Lo contó el propio cantante en una entrevista, en la que explicó que se conocieron virtualmente en 2018.

Genesis había publicado en sus redes un vídeo haciendo el baile de X, la canción de Nicky Jam y J. Balvin, a lo que Jam respondió con un emoji de corazón.

"No me hizo mucho caso. Le tiré un corazoncito de amor y cariño porque es lo que yo quiero para mi gente”, contó el cantante sobre la no respuesta de Genesis, que asegura que no le contactó porque podía pensar que estaba buscando.

Sí lo hizo años después. Cuando Nicky Jam terminó su relación con Cydney Moreau, Genesis se animó a visitar La Industria, el restaurante de Jam enfocado a los postres y el café. “Me escribió para felicitarme por mi negocio y le dije que cuando quisiera”, cuenta el artista. La venezolana le tomó la palabra y se acercó con una amiga y la hija de esta. La recibieron en el área VIP y las trataron como reinas.

La primera cita de Nicky Jam y Aleska Genesis

Del restaurante surgió la primera cita. Nicky Jam y Aleska Genesis empezaron a hablar por mensajes pero no quedaron hasta que ella viajó a San Francisco.

Jam aprovechó entonces para dejarlo todo a un lado y subirse a su avión privado e ir a su encuentro. “Cuando me dijo: ‘Nos vemos pronto’ empezaron las maripositas en el estómago. Cuando lo vi en persona fue amor a primera vista”, asegura la modelo al hablar de cómo continuó su relación.

Por qué rompió su compromiso con Cydney Moreau

La nueva relación de Nicky Jam surgió meses después de que el cantante rompiese su compromiso con la modelo Cydney Moreau.

La pareja había anunciado su boda en febrero del año 2020, cuatro meses después de conocerse, e hizo público su final justo un año después. "No estamos juntos. Tal como salió en el programa El gordo y la flaca, la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó", contó Nicky Jam en una entrevista con el youtuber Maiky Backstage.

“Esas cosas pasan muchas veces por allí con gente normal, pero nadie dice nada, pero como yo soy artista, es una catástrofe, un problema”, añadió para luego deshacerse en halagos hacia su ex. "“Es tremenda persona, pero simplemente como pareja no dio. Son muchas cosas de por medio, cultura, lenguaje, son muchas cosas que al final no funcionaron y tomamos una buena medida, y quedó una bonita amistad”.

Cuántos años tienen y quiénes son las madres de los cuatro hijos de Nicky Jam

Nicky Jam tuvo otras relaciones anteriores, en las que se convirtió en padre.

"Aquí mi orquesta. Los verdaderos 4 baby’s", escribió en diciembre de 2018 al publicar en Instagram la primera foto de sus cuatro hijos juntos. Son Alyssa, Yarimar, Luciana y Joe Martin.

Alyssa Rivera es la mayor y tiene 20 años. Le sigue Yarimar Rivera, de su misma edad, ffruto de su relación con Nancy.

Joe Martin es el único varón de la familia. Nació en 2005 y es fruto de la relación del cantante y Janexsy Figueroa. Aunque Nicky Jam es su padre biológico, quien ejerce de padre es Arcángel, con quien Figueroa lleva años de relación. "Él y yo tenemos una relación bastante bonita, ya que aparte de colegas tenemos algo que es un hijo en común, porque yo crie a su hijo desde que era muy chiquito", contó Arcángel en una entrevista. "De hecho, después de años sin vernos lo primero que me dijo 'yo te agradezco todo lo que has hecho por mi hijo".

La cuarta del clan es Luciana, que nació en agosto de 2012. Su madre es la colombiana Carolina Nieto.