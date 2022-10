El críptico mensaje de Shakira en sus redes sociales, ¿adelanto de su nueva canción con Ozuna?

Parece que Shakira está empezando a encontrar la luz al final de un túnel. La cantante confesaba hace unas semanas en exclusiva para la revista Elle que esta estaba siendo la etapa "más dura y oscura" de su vida pero se mostraba optimista de cara al futuro, sobretodo en lo que respecta al terreno laboral.

Aseguraba que la música la había salvado, había sido su luz en medio de las sombras. Las canciones, que señalaba que estaban escritas desde sus vivencias y experiencias más personales, habían sido su refugio en medio de una crisis personal importante.

Su divorcio de Gerard Piqué había dado un giro radical al proyecto de familia que habían formado y por el que afirmaba haber apartado su "carrera laboral". Aseguraba que su prioridad ahora era el bienestar de sus hijos Milan y Sasha, de siete y nueve años.

La cantante confirmó en la charla que tenía un disco preparado. "Ya tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escuchareis de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español, diferentes géneros", aseguraba a Elle.

"No fue culpa tuya..."

Así, no es de extrañar que los fans de Shakira se hayan lanzado a pensar que detrás del críptico mensaje que ha compartido en sus redes sociales haya un proyecto musical. Apuntan a que podría tratarse de la letra de una nueva canción. "No fue culpa tuya...", ha escrito la de Barranquilla en Instagram, TikTok y Twitter.

No son pocas las referencias al engaño dentro de una pareja que han encontrado en Te Felicito, un paralelismo con la vida personal de Shakira que no ha pasado desapercibido. No son pocos los rumores de infidelidad que planearon del futbolista hacia la cantante.

Lo que no está confirmado es si este hipotético nuevo tema es el mismo que se le vio grabando en las calles de Barcelona. La colombiana y Ozuna fueron pillados rodando un videoclip en plena calle el pasado septiembre, pero pocos más detalles se han filtrado acerca de esta esperada colaboración.

En redes se especula con que el título de este featuring es Monotonía.

Lo que sí ha confirmado el propio Ozuna en una charla con Ibai Llanos es que su colaboración con la colombiana formará parte del disco de Shakira. "No voy a mentir, he estado haciendo un vídeo con Shakira, una canción que es un sencillo nuevo de su álbum. Realmente vine a eso a Barcelona", dijo.

"Es un honor trabajar con Shak, es una estrella super gigante en el mundo, todo el mundo querría hacer una colaboración con ella", añadió el artista, que además confesó que la cantante era uno de sus amores platónicos.

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía... Fue culpa de la monotonía", escribía el productor Keityn en su cuenta de Twitter, desatando todo tipo de comentarios.

El tema de Ozuna con referencia Shakira y Piqué

De lo que sí que no cabe ninguna duda es de que Ozuna lanza una referencia directa a la relación de Piqué y Shakira en su tema Te Pienso, editado en solitario, en el que canta:

"Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan: ‘Shaki’ hasta en el medio del mar".