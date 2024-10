Cristina Medina: las consecuencias del cáncer que sufrió, su amistad con José Luis Gil y su proyecto más personal

Cristina Medina tiene una carrera de éxito en el mundo de la dramaturgia y la interpretación. La actriz es tanto actriz, como cantante y productora teatral.

Su éxito en el mundo mediático se lo debe a si papel de Nines en la serie La que se avecina, pero lleva trabajando como intérprete desde los años 90. Todo esto le llevó a crear en 2014 su propia productora y creadora de espectáculos, LaMedinaEs.

Y todo su éxito ha ido acompañado de situaciones más complejas en su vida. Entre todas ella destaca el cáncer de mama que padeció, pero la actriz se abrió paso con otros proyectos más humanos.

La historia de su cáncer

Fue en 2021 cuando Cristina Medina anunció a través de sus redes sociales que padecía cáncer de mama. Desde entonces mostró su faceta más luchadora y reivindicativa, pues aunque su enfermedad tenía buen pronóstico denunció en varias ocasiones la insuficiencia en las ayudas del Estado.

"Cuando te diagnostican una enfermedad así, es un shock. Luego viene mucha tralla, no se entiende la sensación. Hay muchos momentos muy duros", expresó en pleno tratamiento para GTRES.

Pese a recuperarse, la actriz ha reconocido que ha pasado por un proceso muy duro y, a causa del cáncer, tuvo que atravesar una depresión como consecuencia del estrés psicológico.

"Siempre quedan efectos secundarios que se van viendo, y algunos se quedan contigo para siempre, pero hay que asumirlo. No vuelves a ser la misma persona, ni física ni emocionalmente", manifestó para la agencia.

Asimismo, siempre se ha mostrado fuerte: "Yo he dado siempre importancia, sobre todo a lo que yo he querido hacer en cada momento y tomármelo de la mejor manera posible. Me considero una persona muy decidida, le dije a mi psicóloga que tenía que ser feliz y me sigo tomando las cosas como un valor añadido a lo que es estar vivo".

Oncolomeeting, su nuevo proyecto

Por todo lo vivido, Medina muestra su apoyo a todos los que padecen esta enfermedad con su proyecto más personal, Oncolomeeting: se trata de un sofware por el que se crea una comunidad en la que participan personas que han superado la enfermedad y se pueden convertir en el apoyo emocional de quienes lidian con ella.

El proyecto acepta donaciones, y entre sus objetivos también se encuentra donar dinero a fundaciones para contribuir a la investigación sobre la recuperación de la calidad de vida.

La actriz acercó al público su proyecto en su última visita a Pasapalabra, porque "hay mucho por hacer en esta enfermedad y nos merecemos vivir con un poquito más de calidad de vida".

Un apoyo incondicional de José Luis Gil

Su vida también ha estado marcada por otra enfermedad, en este caso la de su gran amigo José Luis Gil. Su compañero de trabajo sufrió un ictus que le mantuvo 21 días en la UCI en pleno tratamiento del cáncer de ella, pero a diferencia de la actriz, el intérprete no ha vuelto a la actuación tras su enfermedad.

Medina ha sido una de las principales portavoces del estado de Gil. "Ya me encuentro fuerte, lo puedo ir a ver, porque hasta ahora no he podido", expresó para GTRES en su momento.

Su visita resultó ser un chute de energía para Gil, pues la actriz se mostró llena de optimismo en el domicilio del intérprete, tal y como hizo público la hija del actor.

No obstante, no se mostró muy animada respecto al estado del actor. "No está bien pero su familia está con él", manifestó con preocupación para la revista Semana.

La sevillana se ha mostrado también muy emocionada en otras ocasiones al hablar del actor. "No puedo ni siquiera hablar, está mejorando, pero es un golpe muy duro, y padezco muchísimo por él y por su familia, muchísimo ánimo", dijo, entre lágrimas, la última vez que le preguntaron al respecto en 2022.