Cristina Pedroche se declara "superfan" de Aitana con 'Cuarto azul': "Ojalá saque muchos discos así"

Cuarto azul de Aitana no para de cosechar éxitos. Con este disco, la artista a conseguido ampliar notablemente su fandom, siendo el álbum uno de los más halagados hasta el momento.

Y ahora se suma un mediático rostro a hablar maravillas de Aitana: Cristina Pedroche. La colaboradora de televisión ha compartido por redes sociales su opinión sobre el último disco de la artista catalana.

"He escuchado a letra con atención, entendiendo todo lo que decía. No solo oyendo la música, sino escuchándola y me ponía mucho en su piel", ha explicado la comunicadora, visiblemente entusiasmada por la nueva música de la intérprete de Los Ángeles.

Asimismo, Pedroche ha explicado que algunos temas le han tocado la fibra sensible: "Hay algunas canciones que me han hecho llorar muchísimo. Como parece que ahora en redes sociales solo se dicen las cosas malas, pues quiero decir las buenas". "Me parece un discazo lo que ha hecho Aitana. Me parece una artistaza. Le deseo lo mejor y que ojalá saque muchos discos así y que me emocionen tanto", ha expresado ante sus seguidores.

Por último, la de Vallecas ha remarcado: "Me considero superfan, ya lo era, pero este disco me ha marcado mucho. A lo mejor por el momento personal en el que estoy, pero es que hay algunas canciones... ¿Cuarto azul? Es que parece que la ha escrito para mí".

la propia Aitana ha compartido el story de Instagram de Pedroche, con emojis de muchos corazones azules celebrando las palabras de la presentadora.