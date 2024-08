"Las mujeres somos muy malas": las criticadas palabras de Ana Fernández

Ana Fernández es una actriz española que ha participado en proyectos como Los Protegidos o Las chicas del cable, posicionándose como una de las actrices más reconocidas del país, pero ahora se ha visto envuelta en una polémica debido a sus declaraciones en una entrevista.

La actriz ha asistido al pódcast LasGuapasTambiénTienenBigote, en el que le han realizado una serie de preguntas acerca de la disforia postcoital. Según Psicología y Mente, se trata del síndrome caracterizado por la presencia de sensaciones y sentimientos de tristeza, melancolía y malestar posterior al momento del orgasmo.

A raíz de este tema, han surgido diversas cuestiones, que han provocado auténtico fuego en las redes sociales.

"No soy una loca de estas que odia a los hombres", ha sido la respuesta de la actriz ante la interrogante del presentador de si los hombres son patosos o no. "Yo considero que el hombre es una especie y la mujer es otra especie", ha declarado la artista.

"Yo como mujer tengo unas características cerebrales y emocionales que me gustan y otras que no me gustan, porque considero que la mujer tiene una inteligencia emocional que si no se focaliza, somos muy malas. Yo admiro la nobleza de los hombres y cómo se pelean", ha expuesto Ana Fernández.

"Las mujeres somos muy malas, entramos en conflictos retorcidos, en hacer daño... Una serie de características que tenemos las mujeres en nuestra esencia y nuestra genética. Los hombres y las mujeres no somos iguales para nada", ha terminado añadiendo la actriz.

Los comentarios en redes sociales

Los usuarios de redes sociales se han pronunciado acerca de las duras declaraciones de la actriz Ana Fernández. Estos son algunos de los comentarios.

"Esta chavala dice una cantidad de tonterias, que las mujeres somos malas mis cojons, lo de los roles de géneros como si todos fueramos iguales, la mujer mala y los hombres nobles", ha escrito una usuaria.

"Ana Fernández, deberías de informarte un poquito más... que buena falta te hace", considera otra.