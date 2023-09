Cronología de una relación: cuánto tiempo estuvieron juntos Malú y Albert Rivera

Cuatro años juntos y una hija en común de tres, Lucía.

Aunque Malú y Albert Rivera siempre se han caracterizado por llevar su vida privada en la máxima discrección, entre las informaciones filtradas y lo que ellos han contado en entrevistas y redes sociales se puede hacer una cronología de su amor.

La nueva canción de Malú, Ausente, habla del desgaste de un amor y del dolor que se atraviesa cuando una ruptura es el único camino. Unos versos que aunque ha escrito Pablo Alborán, evocan a la perfección la historial personal de la sobrina de Paco de Lucía.

18 de diciembre de 2018: se conocen en el cumpleaños de Alejandro Sanz

El cantante fue uno de los señalados como celestino de la pareja. Según publicó la revista Semana, encargada de destapar la relación, Alejandro Sanz montó una fiesta por su 50º cumpleaños e invitó a la cantante y al entonces político. Allí habría cuajado una relación que se confirmó meses después.

14 de febrero de 2019: se destapan los rumores de manera pública

La citada revista lleva en portada la confirmación de que hay una relación entre ellos, aunque no había todavía imagénes juntos. Albert Rivera le contó a Bertín Osborne que antes del primer beso había una amistad entre ellos.

"Nos conocimos como amigos, sin más. Luego yo rompí mi relación, ella estaba sola y surgió eso que piensas 'esto no puede pasar'. "Era un lío de narices. Un político y una artista... todo el mundo hablando. Pero se pudo", dijo.

11 de junio de 2019: primeras imágenes de la pareja

El mundo del corazón colapsa con lo que hasta entonces muchos habían tomado como un bulo. Albert Rivera y Malú fueron captados haciendo unas compras en un centro comercial muy cariñosos y con mucha complicidad.

julio de 2019: juntos en el hospital

Fueron sus primeras imágenes juntos de manera oficial. Malú y Albert salían del complejo madrileño donde el exlíder de Ciudadanos había sido ingresado por una gastrointeritis.

4 de diciembre de 2019: anuncian que van a ser padres

"Ahora sí… Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor”", escribió la cantante en Instagram.

6 de junio de 2020: nace su hija Lucía

El anuncio de su nacimiento fue la única vez que Malú y Albert Rivera publicaron en redes sociales una foto de su hija, a quien Malú compuso el tema Tejiendo las alaspoco antes de nacer.

También posaron para los medios a las puertas del hospital.

3 de abril de 2022: fotos que frenan los rumores de crisis

"Si algo nos caracteriza a nosotros es nuestra discreción", decía Rivera al hablar de su relación, sobre la que planearon numerosos rumores de crisis. Ellos mismos los aclararon dejándose ver a principio de abril apaseando juntos por El Puerto de Santa María (Cádiz) en compañía de su hija Lucía y de la cantante Niña Pastori.

7 de julio de 2023: Malú rompe su silencio y confirma su ruptura

Después de muchas especulaciones y de un silencio durante meses que hacía evidentes los problemas de la pareja, Malú confirmaba a la revista Elle que la ruptura con el padre de su hija era una realidad. "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie; no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible", confesaba.

22 de agosto de 2023: su último encuentro en un funeral

A pesar de que su relación amorosa haya terminado, parece que la pareja ha acabado en buenos términos.

Así se deduce tras ver a Malú acompañar a Albert en el funeral de su padre, que murió de forma repentina, el pasado mes de agosto.

Sea como sea, se acabó el amor.