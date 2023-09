Malú se marca un Shakira en su canción 'Ausente', con una letra llena de dardos a Albert Rivera

No es tan explícita con la sesión de Shakira con Bizarrap -que "claramente" estaba dedicada a su expareja Gerard Piqué-, pero Malú no se ha quedado atrás con la letra de su nueva canción, Ausente. Aunque está compuesta por Pablo Alborán, no cabe duda de que el malagueño ha tomado la biografía de la sobrina de Paco de Lucía como inspiración.

El título de la canción deja claro que se trata de un tema de desamor. Malú habla de un "extraño" al que ya no reconoce, una persona que ha pasado de ser incondicional a "escapar" de su boca. El dolor del desamor le desgarra y la desilusión por no llevar a cabo los proyectos planteados es una realidad.

"No entiendo por qué me miro al espejo / y me siento rara", canta la cantante. Malú y Albert Rivera comenzaron una relación hace cuatro años y en 2020 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Lucía. "Eres un extraño que pasea por mi casa / no te reconozco, no comprendo qué te pasa", dice la letra.

"No paro de llorar a solas / este dolor no para"

No es ningún secreto que la cantante atravesó un bajón anímico que se agravó con la desilusión por su relación fallida. Una operación de tobillo la apartó de la música en directo en 2019 y su recuperación no fue fácil. Se enamoró de Albert y cuando su hija tenía solo un año comenzaron los rumores sobre sus constantes crisis. Cogió miedo al escenario, pero ese parón terminó sirviéndole para salir reforzada y con la autoestima recuperada.

Así reflexionaba sobre su 2022 en las redes sociales. "Es un año en el que me he preocupado por mí, por mis miedos, en el que he aprendido que solo tú puedes boicotearte y que no hay nada más importante que vivir en paz contigo mismo para que todo fluya", escribió.

"Y yo te levanté / y eso no lo sabe nadie"

Dos versos que podrían hacer referencia a la caída de Albert Rivera en su carrera política. Ciudadanos se desintegraba tras su renuncia como presidente del partido en 2019. Tras apartarse de la formación naranja, fichó por el bufete de abogados Martínez Echevarría, que terminó querellándose con él por daños y perjuicios y competencia desleal. En el momento que firmó su contrato, con un sueldo pactado de 300.000 euros al año, el exlíder no estaba inscrito en ningún Colegio de Abogados.

"Fui yo quien aguanté / el eco de mi nombre en todas partes"

Cuando su relación salió a la luz el impacto en la prensa fue demoledor. A pesar de su discrección, protagonizaron titulares en todos los medios, tertulias en televisión y un sinfín de comentarios en las redes sociales. Incluso se llegó a asegurar que la carrera de la artista podría resentirse por la ideología de su pareja.

"A qué lugar me mudo / para empezar de nuevo / pase lo que pase / ella va primero"

Con la ruptura de cualquier relación llega la hora de hacer maletas, preparar cajas y tomar decisiones. Emprender un nuevo rumbo no es fácil y menos con una hija en común, Lucía. Ella es su prioridad, "ella va primero".

Malú y Albert Rivera salen del hospital con su hija: "No podía ser otro nombre que Lucía"

Una buena relación tras la ruptura

A pesar de esta reveladora letra, parece que ambos mantienen una buena relación. La cantante arropaba a Rivera tras la muerte de su padre el pasado 20 de agosto, cuando las cámaras la fotografiaron en su salida del tanatorio.

Aunque destaca por llevar su vida privada en la más estricta intimidad, la cantante normalizó su separación en una entrevista con la revista Elle hace pocos meses "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie; no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible", confesaba

Letra completa de Ausente, de Malú

No entiendo por qué me siento tan sola

cuando estoy contigo.

Explícame el problema

porque yo no lo consigo.

En qué lugar te busco

cuando escapas de mi boca.

Quien te entienda ahora

será porque también se volvió loca.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres cuando ves el precipicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.

No entiendo por qué me miro al espejo

y me siento rara.

No paro de llorar a solas,

este dolor no para.

A qué lugar me mudo

para empezar de nuevo.

Pase lo que pase… ella va primero.

Eres un extraño que pasea por mi casa,

no te reconozco, no comprendo qué te pasa.

Dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio.

Malquerer se ha vuelto un vicio.

Y yo te levanté

y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que te inventes.

Yo te levanté y eso no lo sabe nadie.

Fui yo quien aguanté

el eco de mi nombre en todas partes.

Ausente, por mucho que lo intentes.