Cronología de la relación entre Justin Bieber y Puff Daddy: el origen de los rumores sobre abuso

Te interesa Quién es Puff Daddy: un rapero reconocido antes de destaparse los abusos

El rapero estadounidense Sean John Combs, a quien también se le conoce como Diddy, Puff Daddy o P. Diddy, fue detenido a mediados de septiembre en Nueva York por acoso sexual, abuso y violación. Se le acusa de conspiración para cometer crimen organizado; tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y trata de blancas para ejercer la prostitución.

Desde que vio la luz la noticia de su detención, las redes sociales han comenzado a rumorear sobre la posibilidad de que el rapero abusara del cantante canadiense Justin Bieber, a quien conocía desde pequeño. Pero ¿de dónde surgen estas especulaciones?

Tras el arresto de Puff Daddy, Bieber ha asegurado que quiere distanciarse de él. Sin embargo, de joven aseguraba que el rapero era una de sus mayores inspiraciones. Ambos parece que se conocieron a través del modelo y cantante Usher, el mentor de Justin Bieber. Por su parte, Puff Daddy fue el mentor de Usher.

A continuación, desglosamos cronológicamente todo lo que se sabe sobre la relación entre Puff Daddy y Justin Bieber.

2009: Justin Bieber pasa dos días con Puff Daddy

El canadiense tiene publicado en su canal de YouTube un vídeo donde comparte las 48 horas que pasó con Puff Daddy cuando apenas tenía quince años. El rapero dijo que no podían revelar qué estaban haciendo, pero que era "el sueño de cualquier quinceañero". También dijo que estaban "pasando el mejor momento de sus vidas".

Puff Daddy bromeaba con que era el padre de Justin Bieber, quien de tan pequeño le dijo al rapero que quería a ir a "conseguir algunas chicas". "Un hombre que me gusta", contestó el estadounidense.

2010: Puff Daddy quiere pasar más tiempo con Justin Bieber

Un año después, ambos volvieron a grabarse mientras estaban en un estudio de grabación. "Estás empezando a actuar de forma diferente, ¿eh? No me has estado llamando ni saliendo como solíamos hacerlo", le dijo el rapero al joven cantante.

En otro momento del vídeo, Bieber le dice a Puff Daddy: "Así es como se conquista a las chicas".

2014: Justin Bieber habría ido a una fiesta de Puff Daddy, según Khloé Kardashian

El rapero organizaba cada Día del Trabajo en EE. UU. unas conocidas fiestas denominadas White Parties, donde una multitud de famosos se reunían vestidos de blanco. Posteriormente, estos eventos evolucionarían a las Freak off Parties, que están siendo una parte principal de las investigaciones por abuso.

Al parecer, Justin Bieber habría acudido a una fiesta de Puff Daddy en 2014, ya que la empresaria Khloé Kardashian aseguró que había estado con el canadiense en una de esas fiestas donde "la mitad de la gente que estaba allí estaba desnuda".

2015: Justin Bieber da su primer trago de alcohol por Puff Daddy

Otro vídeo demuestra que Puff Daddy consiguió que el canadiense diese su primer trago de alcohol (en concreto, tequila) el mismo día de su 21 cumpleaños.

2016: Puff Daddy acude al cumpleaños de Bieber

Justo un año después, el rapero volvería a ver a Justin Bieber en su 22 cumpleaños, cuando le regaló una chaqueta.

2020: Bieber dice que quiere "proteger" a Billie Eilish

Cuatro años después de la última vez que ambos cantantes aparecieron juntos, Justin Bieber dio una entrevista donde aseguró que sufrió mucho en sus inicios en la música cuando era joven, y que no quería que Billie Eilish viviera lo mismo.

"Fue difícil para mí ser tan joven y estar en la industria y no saber a dónde recurrir, y que todos me dijeran que me amaban y luego te dieran la espalda en un segundo. [...] Solo quiero protegerla. No quiero que ella pase por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie", dijo en unas declaraciones que los fans relacionaron con Puff Daddy.

2021: un encuentro extraño

Justin Bieber y Puff Daddy volverían a dejarse ver públicamente en 2021, cuando se dieron un amistoso abrazo en la calle. Sin embargo, varios usuarios de redes sociales encontraron extraño que el rapero se pusiera a darle pequeñas palmadas en el pecho al canadiense, como si estuviera buscando algo. Los rumores decían que podía estar buscando un cable.

2023: colaboración musical

Justin Bieber y Puff Daddy colaboraron para una canción del rapero, Moments, incluida en su álbum The Love Album: Off The Grid. "Lo conocí cuando estaba tocando su guitarra en la calle. Me siento honrado de llamarlo un querido amigo y hermano", dijo el estadounidense cuando presentó la canción.

El canadiense, por su parte, dijo en redes sociales: "Recuerdo haber ido a la oficina de mi hermano Diddy para presentarle una canción que escribí para él cuando tenía 14 años, lamentablemente la canción era una basura".

2024: arresto de Puff Daddy y distanciamiento de Justin Bieber

Solo un año después de colaborar juntos, el rapero fue detenido por acusaciones de acoso sexual, mientras Justin Bieber lamenta haber trabajado con él. Según Daily Mail, fuentes cercanas al canadiense dicen que "Bieber está muy perturbado por la noticia de Diddy".

"Muchas personas que ayudaron a convertirlo en quien es eran muy cercanas a Diddy y eso lo ha desequilibrado por completo. Justin no responderá sobre esto. [...] Se tomó un largo descanso de Diddy y se distanció de él. Apareció en el álbum más reciente de Diddy y, si hubiera sabido algo de esto, no habría hecho nada", añaden las fuentes anónimas.