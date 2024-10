Puff Daddy y Justin Bieber: vídeos juntos, su canción y la reacción de Hailey Bieber tras el arresto

Te interesa Puff Daddy y Cassie Ventura: la historia de una relación de abusos sexuales y maltrato durante once años

La mediatización del caso de abuso del influyente rapero y productor musical Puff Daddy está generando numerosas teorías alrededor de la figura del estadounidense.

El pasado 16 de septiembre, Diddy fue detenido en Nueva York por una acusación que asegura que cometió "delitos que incluían tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia". "Sean Combs utilizó un imperio empresarial que controlaba para abusar y explotar sexualmente a las mujeres, así como para cometer otros actos de violencia y obstrucción de la justicia", asegura la Fiscalía.

La supuesta relación con el caso de numerosos famosos que asistían a las fiestas de Puff Daddy o la magnitud de la acusación han provocado que la investigación esté viviendo una segunda vía a través de las redes sociales, donde numerosos usuarios teorizan sobre posibles abusos que pudo ejercer el rapero.

Uno de los rumores aseguran que Diddy habría abusado del cantante canadiense Justin Bieber cuando este era menor, con quien mantenía una relación desde que era pequeño. Todo esto se ha visto reforzado por unas declaraciones publicadas en Daily Mail donde una fuente cercana a Bieber asegura que el artista "está muy perturbado por la noticia de Diddy".

"Muchas personas que ayudaron a convertirlo en quien es eran muy cercanas a Diddy y eso lo ha desequilibrado por completo. Justin no responderá sobre esto. [...] Se tomó un largo descanso de Diddy y se distanció de él. Apareció en el álbum más reciente de Diddy y, si hubiera sabido algo de esto, no habría hecho nada", añade sobre la colaboración musical entre los dos cantantes de 2023.

Justin Bieber y Puff Daddy en los Premios American Music de 2015 | Getty Images

El ruido mediático de estos rumores, también alimentados por una supuesta canción donde Bieber critica al rapero o por la viralización de algunos vídeos de los dos juntos, parece haber llegado hasta la mujer del canadiense, Hailey Bieber. A continuación, resumimos todo lo relacionado con esta teoría.

Los vídeos entre Justin Bieber y Puff Daddy

Uno de los vídeos antiguos rescatado por las redes sociales tras la detención de Puff Daddy es uno que Justin Bieber tiene publicado en su propio canal de YouTube. Este demuestra que ambos pasaron 48 horas juntos en 2009 cuando el canadiense apenas tenía quince años.

Durante aquel encuentro, el rapero dijo que no podían revelar qué estaban haciendo, pero que era "el sueño de cualquier quinceañero". También dijo que estaban "pasando el mejor momento de sus vidas". Puff Daddy bromeaba con que era el padre de Justin Bieber, quien de tan pequeño le dijo al rapero que quería a ir a "conseguir algunas chicas". "Un hombre que me gusta", contestó el estadounidense.

Otro vídeo que circula pertenece a 2015, cuando Puff Daddy consiguió que el canadiense diese su primer trago de alcohol (en concreto, de tequila) el mismo día de su 21 cumpleaños.

La supuesta canción de Justin Bieber contra Puff Daddy

Justin Bieber y Puff Daddy colaboraron en 2023 para una canción del rapero, Moments, incluida en su álbum The Love Album: Off The Grid.

Sin embargo, en redes sociales (sobre todo, en TikTok) circula el audio de otra canción donde supuestamente el canadiense habla de la relación de poder que ejercía el rapero sobre él. Los usuarios han titulado al tema Lost Myself a Diddy Party, en el que se esuccha la voz de Bieber cantando versos como: "No valió la pena la fortuna y la fama. Firmó un papel para no disculparse nunca".

Lo cierto es que esta canción es falsa y está generada por inteligencia artificial.

La reacción de Hailey Bieber tras la detención de Puff Daddy

Justin Bieber no se ha pronunciado sobre la acusación hacia Puff Daddy, a pesar de todos los rumores que circulan en redes sociales.

Sin embargo, su mujer Hailey Bieber (con la que acaba de tener un hijo) ha querido enviar un mensaje a través de su perfil de Instagram. En él, ha publicado una historia con una obscena fotografía antigua de Justin Bieber donde este hace una peineta que sus manos ante la cámara. Esto podría ser una respuesta crítica de Hailey a todas las especulaciones que está soportando la pareja, ya que ahora están centrados en su relación y el cuidado de su hijo.