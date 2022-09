Este es el patrimonio que Risto Mejide y Laura Escanes tendrán que repartirse tras la separación

Te interesa Laura Escanes se pronuncia sobre los rumores de infidelidad a Risto Mejide

Casi hace una semana desde que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron a través de redes sociales que ponían fin a su relación de siete años y con la que tuvieron una hija.

El presentador compartió en Instagram un comunicado en el que reflejaba todo lo que sentía: "Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja".

Sin embargo, después de los primeros días de mucho dolor, llega el momento de hablar de asuntos importantes: qué ocurrirá con el patrimonio que la pareja tenía en común.

Las propiedades de Risto Mejide y Laura Escanes

Las propiedades de la expareja son: un piso en Barcelona, otro en Madrid, un chalé en la Cerdanya y una empresa común.

En relación a las dos primeras, no habría mucho problema porque, según recoge Vanitatis, son dos pisos de alquiler, así que solamente deben romper esos contratos. Sobre la casa de la Cerdenya no se sabe si fue una compra conjunta o pertenece a alguno de los dos de forma individual.

Además, ambos son propietarios y administradores de la empresa Tuyyoque Studio. SL, dedicada al "arrendamiento de la propiedad intelectual" y que generaba más de un millón de euros en 2021.

Y para acabar, su última posesión común es el podcast 'Cariño, ¿pero qué dices?' que estrenaron hace tres meses.

Todavía no se han pronunciado sobre que pasará con todo esto.