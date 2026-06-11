Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta se unen en 'DNA', el nuevo himno oficial del Mundial
El Mundial de fútbol 2026 arranca este jueves 11 de junio a lo grande. La cita deportivo tendrá una triple ceremonia de inauguración y en la primera, este jueves en Ciudad de México, sonarán los himnos oficiales de la competición, incluido el recién lanzado DNA. Andrea Bocelli, EJAE, Megan Thee Stallion y David Guetta se han unido en esta canción que funciona como "puente entre la historia del fútbol y su futuro".
Guía musical del Mundial: los artistas de la triple inauguración y el show de la final
Shakira y Burna Boy se rodean de baile y futbolistas en el videoclip de 'Dai Dai'
La FIFA presentó este miércoles la canción DNA, interpretada por el tenor Andrea Bocelli, el DJ David Guetta, y las cantantes Megan Thee Stallion y EJAE, que será otro de los himnos oficiales del Mundial 2026 junto con el tema Dai Dai de Shakira y Burna Boy.
Bocelli y EJAE, estrella de K-pop, interpretan este jueves por primera vez en vivo el tema durante la ceremonia de inauguración del torneo en el Estadio Azteca de México, previo al encuentro entre la selección local y Sudáfrica.
"Esto es más que un simple juego: es nuestro ADN", reza la canción, destacando la pasión por el fútbol que atraerá a aficionados de las 48 naciones participantes, y a otros de selecciones no clasificadas, a Canadá, Estados Unidos y México durante el Mundial.
"El título de la canción, DNA, lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente", dijo Bocelli en un comunicado de la FIFA.
La mezcla de las poderosas voces del tenor y EJAE, unida a la modernidad que le confieren la rapera Megan Thee Stallion y los ritmos de David Guetta, crean "un puente entre la historia del fútbol y su futuro", según la FIFA.
El tema se une a otros himnos oficiales del Mundial como Dai Dai, de Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.
La superestrella colombiana será precisamente una de las protagonistas de la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca, donde luminarias globales pondrán a bailar a los más de 80.000 aficionados que llenen el recinto y a los millones que lo vean por las diversas plataformas digitales y electrónicas.
Otras estrellas regionales que participarán en el evento serán Alejandro Fernández, quien entonará el himno nacional mexicano; Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyente de la historia; Lila Downs, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.
El Mundial se disputa del 11 de junio al 19 de julio, cuando la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.