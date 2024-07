Cuánto dinero ha recaudado Karol G con su gira internacional 'Mañana Será Bonito Tour'

Te interesa El romántico guiño mutuo entre Karol G y Feid en su primer concierto en el Bernabéu

Este martes, Karol G ha celebrado su último concierto de la gira de su último álbum, MAÑANA SERÁ BONITO. Lo hizo con una jornada musical sin invitados, donde solo ella y su inmensa emoción eran las protagonistas.

España ha sido el país elegido por la colombiana para poner el broche de oro a este tour internacional; un broche que ha durado cuatro noches en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con todas las entradas vendidas.

Karol G, también conocida por su apodo La Bichota, se mostró enormemente emocionada durante el cierre del último show de la gira más importante de su carrera profesional. Entre lágrimas, la artista se despidió de su público en Madrid y en todo el mundo, ya que también retransmitió el concierto desde su canal de YouTube.

En su discurso final, dijo: "A veces creo que siempre tengo palabras para todo, pero quisiera encontrar las palabras para describir cómo me siento como persona y como mujer aquí en frente de ustedes y sabiendo que en casa hay miles de personas que me ven en este momento. [...] En medio de este tour encontré mi propósito en la vida y es ayudar a las personas a que se sientan como me siento ahora después de tantos años de no sentirme así".

Cuántos conciertos ha dado Karol G con su última gira

Mañana Será Bonito Tourha durado casi un año. Comenzó el 10 de agosto de 2023 en Nevada y ha terminado el pasado 23 de julio de 2024 en España. La Bichota ha pasado por un total de 24 países entre Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

Durante la gira, la colombiana ha celebrado 62 conciertos, gran parte de ellos en Estados Unidos.

Karol G, en el Bernabéu | Gtres

Cuánto ha recaudado 'Mañana Será Bonito Tour'

Según las cifras que maneja Billboard Boxscore, Karol G y su última gira han recaudado 307,1 millones de dólares al vender 2,3 millones de entradas durante todos sus conciertos.

Tal y como explica Billboard, Mañana Será Bonito Tour es la "gira latina más lucrativa de una mujer en la historia de Boxscore", superando al anterior tour de la colombiana. Con $trip Love Tour, Karol G recaudó 72,2 millones de dólares, más de 200 millones de dólares menos que con su recién terminada gira.

En concreto, los cuatro conciertos de la artista en España suman una recaudación de 23,6 millones de dólares, gracias a la venta de 220.000 entradas.