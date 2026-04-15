Cuenta atrás para la Met Gala: cuál es la temática de 2026 y posibles asistentes

Rosalía en la Met Gala 2025 | Cindy Ord / MG25 / Getty Images para The Met Museum / Vogue

El lunes 4 de mayo tendrá lugar la Met Gala, la gran fiesta y evento de la moda que se celebra cada año en el Museo Metropolitano de Nueva York.

En cada edición, la gala cuenta con una temática en cuanto al dress code para los invitados, pero también para la exposición que se realiza en el museo.

Además, la importancia del evento es tal a nivel mediático que suelen asistir muchas celebridades de distintos ámbitos y otras son elegidas para presidir el evento. Este año, las famosas que ocuparán esta posición han sido Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

La temática de este año

Para la gala de 2026, el curador Andrew Bolton será quien organice la exposición de las obras en el Museo Metropolitano, la cual contará con obras de arte que abarcan 5000 años, junto con prendas históricas y contemporáneas. La temática común será "Arte del vestuario" y se inaugurará el 10 de mayo.

En cuanto al dress code que deberán seguir los asistentes a la Met Gala, se ha elegido el lema "La moda es arte", por lo que tendrán que sacar su lado más artístico.

Posibles invitados

En primer lugar, se asume la asistencia de las tres presidentas, Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, quienes ya han acudido al evento en varias ocasiones. Además, Anna Wintour será la maestra de ceremonias.

Por otro lado, Jeff Bezos y su mujer Lauren Sánchez probablemente acudan, pues son patrocinadores este año. Del mismo modo, Zoë Kravitz, modelo y pareja actual de Harry Styles, es probable que esté presente al ser copresidenta del Comité Organizador. Por lo tanto, no sería de extrañar que viéramos junto a ella a Harry Styles.

Entre los nombres rumoreados para asistir se encuentra Lady Gaga, quien acudirá como parte de la promoción de El diablo viste de Prada 2, por lo que sería muy probable que asistieran también Anne Hathaway y Meryl Streep.

Según ha comunicado el medio Page Six, es prácticamente seguro que veamos a Kim Kardashian, Hailey Bieber, Julia Garner (Weapons), Gabrielle Union (Bring It On) y Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), la influencer Alexa Chung o el jugador de baloncesto Jimmy Butler.

Además, se ha rumoreado que estarán presentes artistas como Rosalía, Sabrina Carpenter, Zendaya o Miley Cyrus.