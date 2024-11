Lydia Bosch: su edad, una grave enfermedad, dos divorcios y una hija

Lydia Bosch lleva prácticamente una vida en televisión. Su último formato ha sido El Gran Premio de la Cocina, que fue cancelado por los bajos datos de audiencia. Pero esto, no resta en la inmensa trayectoria de la presentadora. Lydia se dejó conocer por programas como Un, dos, tres... responda otra vez, Sábado noche, El gran juego de la oca o Sin Complejos. Además, ha formado parte de otros grandes formatos como Águila Rojao Gran Hotel, incluso estuvo nominada al Goya en el año 2000.

Aunque es cierto que ha tenido una meteórica carrera, lo cierto es que ja tenido un camino lleno de luces y sombras en lo personal.

Su trayectoria en el amor

Entre los romances de la actriz deMédico de familia, se sabe que compartió un pasado amoroso con Toni Cantó, además de con el actor Iñaki Miramón, de quien se enamoró durante el rodaje de You're the One.

Tal y como cuenta Vanity Fair, en 1991 Lydia conocería a Micky Molina, hijo de Antonio Molina. Se casaron y llegaron a tener a una hija en común: Andrea. Aunque tres años después, pondrían punto y final a su matrimonio.

En 2001, a Lydia y al arquitecto Alberto Martín, le dieron una segunda oportunidad al amor, casándose por lo civil aquel año. Fruto de esa relación, vendrían los mellizos Juan y Ana. Aparentemente, les iba bien, pero en abril de 2009 se separaron, con un divorcio que duró 5 años.

Andrea, Juan y Ana, los pilares de Lydia Bosch

En lo que respecta a los hijos de la presentadora, lo cierto es que todos han desarrollado perfiles muy distintos. En el caso de Andrea Molina, estudió Magisterio, aunque no tardaría en desenvolverse delante de la cámara, pasando por formatos como Servir y Proteger o Tú no lo harías. No obstante, la hija de la actriz dio a concoer que estaba trabajando en el grupo Starlite en la parte de management, tal y como cuenta en Vanitatis.

En lo que respecta al amor, ha estado relacionado con Juan Fernández, guitarrista del grupo Marlon.

En lo que respecta Juan, sabemos que es el veinteañero, es muy conocido en TikTok, donde acumula más de 600 mil seguidores gracias a su contenido humorístico.

Por su parte, se sabe que ha estado inmersa en sus estudios de ADE y Derecho Bilingüe, aunque no descarta meterse en mundo de la comunicación y la interpretación, al igual que su madre, tal y como cuenta en Hola!. Además, tampoco esconde la admiración por Lydia: "A mi madre no podría describirla solo con tres palabras, me parece un ejemplo a seguir. Pero podría decir que lo que más la define es que es positiva, divertida y fuerte".

Su lucha contra el cáncer de piel

El pasado 26 de noviembre, los fans de la actriz conocieron de primera a mano a través de las redes la enfermedad que estaba atravesando. Se trataba de un carcinoma basal, un tipo de cáncer de piel. No obstante, Bosch recalcó que no era "un cáncer peligroso", y aunque sus células crecía muy lentamente, lo cierto es que debía de "ser tratado para evitar que continúe creciendo".

Incluso con su publicación en Instagram, trató de concienciar a que sus usuarios se hicieran revisiones y tomaran el hábito de utilizar protector solar. No obstante, esto no le ha impedidocontinuar con sus proyectos profesionales