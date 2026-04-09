Daddy Yankee es nombrado Persona del Año 2026 por los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación ha anunciado que Daddy Yankee será la Persona del Año 2026 y recibirá un homenaje el 11 de noviembre en Las Vegas en una gala especial por la Semana Latin GRAMMY.

El padre del reguetón ha recibido en sus casi tres décadas de carrera un total de 9 Latin Grammy, pero esta es la primera vez que recibe un reconocimiento así de especial.

"Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia", declaró Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

La respuesta de Daddy Yankee

El cantante puertorriqueño ha querido dar las gracias a través de sus redes sociales, reconociendo que este reconocimiento "es un sueño hecho realidad".

"Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, confesó Daddy Yankee.

Además, ha indicado que para él esto es un reconocimiento directo a su país de origen, a los latinos y "a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía".