Por qué Daddy Yankee se retiró temporalmente de los escenarios

En diciembre de 2023, Daddy Yankee celebró su último concierto en el Coliseo de Puerto Rico tras anunciar su retiro de la música. Aquel día, el 'rey del reguetón' aseguró que Jesús vive en él y que él viviría para Jesús, anunciando su conversión al cristianismo.

A principios de este año, Daddy Yankee terminó su retiro y publicó un álbum de música cristiana, titulado Lamento en baile (2025). Además, este domingo 16 de noviembre se sube al escenario durante su espectáculo con Bizarrapen el medio tiempo del partido del NFL Madrid Game 2025, celebrado en el Bernabéu.

"Tengo muchas ganas de volver al escenario junto al increíblemente talentoso Bizarrap", dijo el artista. Este show que llega pocos días después de su colaboración con el productor argentino, Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, donde vuelve a abrazar el reguetón.

El religioso discurso de Daddy Yankee en su último concierto

"Este día es el más importante de mi vida", empezó diciendo Daddy Yankee en el último concierto que celebró en 2023. "No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo, yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. En ocasiones, aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo".

Y añadió: "Y les tengo que confesar que alguien pudo completar ese vacío que sentía. Me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nadie sin Él. Esta noche, reconozco y no me avergüenzo de decir que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Sigan a Jesucristo, que él es camino y verdad. Cristo los ama. Dios los bendiga".

Daddy Yankee compartió el vídeo de su discurso en redes sociales y, en la descripción, añadió el pasaje ‭‭San Mateo‬ ‭16‬:‭26‬-‭27 de la Biblia: "¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho".

Durante sus casi dos años sin subirse a los escenarios, el puertorriqueño ha seguido estrenando música, aunque también se ha centrado en negocios empresariales. A principios de diciembre de 2024, Daddy Yankee anunció su divorcio con Mireddys González tras mantener una relación sentimental de más de 20 años; un proceso protagonizado por disputas legales hasta que llegaron a un acuerdo.