Los polémicos comentarios de Samantha Vallejo-Nágera a su hijo Roscón

Samantha Vallejo-Nágera vuelve al foco de la polémica, y de nuevo ha sido por un comentario hecho a su hijo Roscón de 13 años.

Este fin de semana la cocinera, madre de cuatro hijos (Cloe, Pedro, Roscón y Diego), publicó un vídeo en Instagram regañando a Roscón por ver la televisión sin permiso hasta hacerlo llorar, vídeo que ha desaparecido de su muro y que acompañó del siguiente comentario: "¡Le volví a pillar viendo la tele a escondidas! Es muy dramático, no os asustéis. Siempre encuentra una buena excusa para esquivar una bronca".

En el vídeo, que han rescatado numerosos usuarios de Twitter, se escucha a Roscón llorar desconsolado mientras que su madre lo amenaza: "Dime una cosa para convencerme de que te vas a portar bien. Convénceme".

Samanta Vallejo-Nágera, obligada a defenderse

El vídeo se corta ahí y la siguiente parte de esta riña ha tenido como escenario las redes sociales. Numerosos usuarios, algunos famosos como Mercedes Milá o María León, han criticado la actitud de Vallejo-Nágera, que se ha defendido justificando su comportamiento. Primero lo hizo con un comentario en el vídeo, ya no disponible en su muro, y después a través de un vídeo compartido en Instagram.

"De verdad no saquemos las cosas de quicio. Saco muchísimas cosas buenas y divertidas de él y también de vez en cuando los 'pollos' que monta por tonterías. Además de ayudar a muchas familias a afrontar la educación de sus hijos con síndrome de Down (que os aseguro que se ven muy reflejadas en el día a día de él), también creo que no pasa nada con poner límites y EDUCAR a mis hijos. Gracias", decía su comentario.

Al borrar el vídeo desapareció el comentario y Samantha Vallejo-Nágera optó por justificarse de nuevo en un vídeo, este sí disponible en su muro.

"Roscón, como todos los niños, llora por tonterías, sobre todo cuando le quito el mando y es increíble como cambia del llanto a la risa en milésimas de segundo", dice en una grabación compartida el domingo por la noche, cuando las críticas seguían extendiéndose comola pólvora. " Creo que es un niño superfeliz que nos hace muy felices a todos con su día a día, sus deberes, sus canciones, sus sonrisas, su carita y ayuda muchísimo a las mamás que tienen niños con síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición y aprender del día a día de los niños. Por eso lo saco en mis redes sociales".

El vídeo termina pidiendo perdón a los ofendidos: "Siento muchísimo que el vídeo de hoy no fuese apropiado y, de verdad, pido mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido. No era para nada mi intención. Lo siento muchísimo. Muchas gracias y buenas noches".

El comentario homófobo de Samantha a su hijo Roscón

No es la primera vez que Samantha Vallejo-Nágera es cuestionada y criticada por su comportamiento con Roscón. A principios de 2021 fue muy sonado el vídeo en que madre e hijo hacían tortitas y, en un momento, Samantha le pedía que le contase lo ocurrido en la fiesta de su colegio. A la respuesta de su hijo le siguió un criticado y desafortunado comentario homófobo por parte de Samantha.

Roscón, inocente, le contaba que hubo un baile y que bailaron. "¿Con quién bailaste tú? ¿Con una chica o con un chico? ¿Con chicos? Pues los chicos bailan con chicas", le decía a su hijo en el vídeo, por el que acabó teniendo que pedir perdón.

"Quiero pedir disculpas, mi intención no ha sido la de herir u ofender a algunas personas. Me he expresado mal y nada más", dijo en otro vídeo que tuvo que publicar ante el revuelo montado.

"La gente en España opina siempre negativamente"

La polémica no quedó ahí porque tres meses después, en abril de 2021, Samantha volvió a tener que abordar el tema.

"Hubo una polémica, porque yo estaba con mi hijo y le dije ‘los niños con las niñas y las niñas con los niños’, una cosa de toda la vida. Pero no dije nada en plan radical. Fue sin querer, una cosa totalmente verbal y pido perdón, porque no era mi intención hacer daño a nadie", dijo la cocinera, que no se enteró de la polémica hasta que la avisaron.

"Me enteré porque me lo dijo alguien cuando ya se había liado la gorda. No estoy para nada mirando las redes", dijo asegurando no sentirse atacada: "Si fuese una fanática o alguien con una ideología radical. Pero, como todos sabéis, esto ha sido sin querer".

"Desgraciadamente la gente en España opina siempre negativamente, detrás de un perfil social anónimo y luego le cuesta decirte las cosas en la cara. A mí me está pasando en el restaurante, cuando estás saludando a todas las mesas. Por supuesto, puedes cometer fallos, pero si tengo un fallo, dímelo ahora, que estoy hablando contigo. No me pongas verde en las redes, cuando he estado sentada contigo hablando y te he preguntado ‘¿qué tal todo?’ y me has dicho que todo bien. Detrás del perfil social hay gente que tiene mucha ira y que no se atreve a decírtelo a la cara", se justificó.

La historia del nombre de Roscón

Comentado también ha sido el origen del apodo de su tercer hijo. Samantha Vallejo-Nágera lo cuenta en su blog y lo dice muy claro.

"Así es como empezó el parto de Roscón, que además como venía con sorpresa (tenía Síndrome de Down y no lo sabíamos) es el apodo cariñoso con el que le llamamos en casa", dice en la sección ¡¡Únete a #DownAddicts!!, destinada a apoyar a las familias que viven esta misma situación. "Enterarte de que vas a ser madre de un niño con Síndrome de Down no es fácil y como es lógico a nadie le gusta al principio. Yo no lo supe hasta que nació Patrick. Los primeros días se me cayó el mundo encima, no entendía por qué me había pasado a mí y fue un momento muy duro la verdad".

"Ocho años después os puedo asegurar que ha sido la única y la última mala noticia que me ha dado este niño en su vida. Pero como todo, hay que vivirlo por etapas, digerirlo poco a poco", escribe Samantha en el proyecto que inició en 2016.

La cocinera tiene cuatro hijos: Cloe, de 19 años; Pedro, de 18; Roscón, de 13 y Diego, de 11.