Dani Martín habla sobre la muerte de su hermana y su salud mental: "Hacer terapia es quererte"

Dani Martín ha vuelto con fuerza a la música con el lanzamiento de su nuevo disco El último día de nuestras vidas en noviembre de 2024. Se trata de su último proyecto desde que lanzó en 2021 su álbum No, no vuelve con regrabaciones de canciones de El Canto del Loco.

Durante ese período, existieron rumores sobre la posibilidad de que el cantante dejara la música. Estos surgieron en diciembre de 2022, cuando dijo: "Nos vemos en unos años, sed felices. No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. [...] Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad", dijo. Sin embargo, poco después Dani Martín negó su retiro: "¿Cómo voy a dejar yo la música? Me muero", sentenció.

Sin embargo, esos años supusieron un momento de desconexión profesional para el artista; hasta ahora. Así, Dani Martín vuelve a primera línea en el panorama musical español con numerosas apariciones en televisión. Una de ellas ha tenido lugar el sábado 25 de enero en Col·lapse en TV3, donde se ha sincerado sobre varios temas personales.

Sobre su hermana Miriam

Dani Martín sufrió la muerte de su hermana Miriam Martín el 9 de febrero de 2009 por un infarto cerebral cuando tenía 35 años, dos más que el líder de El Canto del Loco. Y sobre ello ha hablado en la entrevista: "Me coloca en el rol de hombre. Vengo de ser un chaval, un joven y de repente me toca vivir cosas de hombre. De tomar decisión en mi familia, de que mi padre ya no tome esas decisiones y ya tomarlas yo", explica.

Y sigue: "Me coloca un poco en cabeza de familia, en una persona que no había sido hasta ese momento. Responsable de mis padres, de mi vida, de la vida de la familia, de la economía de la familia... responsable de muchas cosas".

Sobre su salud mental

En otro momento de la entrevista, Dani Martín vuelve a defender la necesidad de ir a terapia para cuidar su salud mental. "Yo he tenido un par de ataques de pánico y creo que es un momento más de la vida, como el que tiene agujetas, diarrea o los pies torcidos".

"Vas al podólogo, vas al médico del estómago... y otros vamos a terapia", asegura el cantante. "Creo que es bastante normal y bastante guay. Hacer terapia es como no dejar que se te pique una muela, cuidarte, quererte, mimarte... darte un lugar y una prioridad".

Sobre su descanso profesional

Dani Martín también se ha sincerado sobre el bienestar que le generó estar alejado de la escena musical durante unos años: "Ha sido necesario parar y estar conmigo. Me he recorrido Estados Unidos viendo conciertos que quería ver, como Green Day. He visitado un montón de ciudades, he jugado al fútbol con mis amigos, he estado en casa".

Y añade: "He hecho cosas que normalmente no hacemos. Nos tiramos pagando una casa y un sofá y luego no lo utilizamos. Seguimos un ritmo de vida y a mí me apetecía parar, y la verdad es que ha sido superenriquecedor".