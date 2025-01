La discreta vida sentimental de María Hervás: de su posible romance con Alfred García a ser relacionada con Dani Martín

María Hervás es una de las actrices que más de actualidad están en el panorama nacional. La intérprete es una de las protagonistas de la exitosa serie Machos Alpha, que estrena nueva temporada, peor cabe destacar que en pantalla se la ha podido ver en producciones como La pecera de Eva, Los Serrano, Cómo sobrevivir a una despedida y Políticamente incorrectos, entre muchos otros títulos.

Pero más allá de su dilatada carrera, la actriz también ha estado en el foco de la prensa del corazón por su vida sentimental, la cual intenta desarrollar al margen de los medios. Repasamos su vida sentimental, siempre entre rumores y robados:

Un arquitecto anónimo

En 2022 María Hervás ya se mantenía discreta en lo que respecta a su vida sentimental, pero se dejó ver más natural con Miguel, un arquitecto con el que estuvo saliendo. Ambos fueron captados juntos por las cámaras en varias ocasiones. Cabe destacar que compartían comentarios y posts por redes sociales.

Además, Miguel mostró su lado más romántico al felicitarla por su cumpleaños en dicho año públicamente. "¡Feliz cumpleaños, mi pequeña bruja! Hoy bailaremos el doble que de costumbre, estaremos el doble de felices y celebraremos la vida juntos. Gracias infinitas por ser mi pilar estos días y por darme todo. Te amo", expresó en el post.

María Hervás y su novio | Gtres

Rumores sobre un romance con Alfred García

La vida sentimental de María Hervás es objeto de la crónica social, y en 2023 se relacionó a la actriz con un cantante. Fuer el podcast Mamarazzis, presentado por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez donde se reveló que la intérprete había sido vista paseando por Madrid con el extriunfito Alfred García, en actitud muy cariñosa.

Según aseguraron, esta cercanía habría comenzado en noviembre de 2022, cuando se conocieron en un concierto de la banda de Jordi Évole, Los niños Jesús. Posteriormente, el diario ABC publicó que la actriz y el cantante habían sido vistos cenando juntos, con mucha complicidad, "parecían una pareja de novios".

"A Alfred lo conozco. Tuvimos la oportunidad de conocernos haciendo Yerma, pero el resto que se habla de nosotros… Nunca jamás he hablado de mi vida privada, personal y sentimental, ni cuando me han preguntado por personas que no se dedicaban a esta profesión ni tampoco cuando me han preguntado por personas que sí se dedican. Sigo en mi línea", expresó una vez delante de los medios, manteniendo así su vida privada al margen.

Sin embargo, se continuó indagando en el tema, hasta que en junio de 2023 salió a la luz que la actriz había dejado de seguir en redes sociales al representante de Eurovisión de 2018. Desde entonces no se conoce nada sobre la presunta relación.

¿El cantante Dani Martín?

Dani Martín ha vuelto a la carga este 2024 con su álbum El último día de nuestras vidas, y casi en paralelo se le ha vinculado sentimentalmente con la actriz María Hervás. De hecho, fue en noviembre cuando fueron pillados juntos por lás cámaras, lo que enseguida desató los rumores de noviazgo.

De hecho, la intérprete y el cantante fueron vistos por primera vez tras la función de The Second Woman, un hito escénico de 24 horas de duración donde participaba Hervás en los Teatros del Canal de Madrid. Tras el espectáculo se pudo ver al cantante de Zapatillassalir de haber disfrutado del show.

Posteriormente, se unió a él la propia María Hervás, y a la pareja los acompañaban la actriz Clara Lago y su novio, José Lucena. Juntos se subieron en el coche de Martín y se fueron de la zona. Desde ese momento llegaron constantes informaciones que los relacionaba amorosamente.

Y es que tan solo una semana después varias instantáneas dejaron ver a la pareja salir de la casa del cantante, y tras ello dieron un paseo por la ciudad, con actitud relajada y cercana y con parada en la farmacia incluida.

No obstante, ninguno de ellos ha confirmado esta posible relación, y desde estas últimas imágenes no se les ha vuelto a ver juntos.