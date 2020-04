Dani Rovira muestra cómo está siendo su cuarentena desde que reveló que padece cáncer

Dani Rovira anunció hace unas semanas que padece linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático: "Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el “bicho”. No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", escribía el pasado 25 de marzo, cuando dio la noticia a través de las redes sociales.

Y aunque son unos momentos muy duros en la vida del actor, a los que se suma el confinamiento al que está sometido medio planeta por la crisis sanitaria del coronavirus, Dani siempre sabe ver el lado positivo a todas las situaciones.

De nuevo a través de Instagram, Rovira muestra como está siendo su día a día encerrado en casa: "Estoy disfrutando mucho del tiempo que se nos está regalando...el placer de no tener prisa y cocinar desde el cariño y la calma", escribía hace unos días junto a la foto de un delicioso plato de arroz.

Y no solo está invirtiendo su tiempo en él. A través de su Fundación Ochotumbao, que tiene junto a su pareja Clara Lago, están haciendo una gran labor lanzando una nueva campaña para fabricar pantallas de protección facial para los sanitarios: "La recaudación en esta ocasión será destinada a la producción de máscaras protectoras para sanitarios. Es urgente y de vital importancia proveer al personal de hospitales y centros sanitarios de equipamiento que los proteja de infecciones mientras desarrollan su trabajo de atención médica a pacientes contagiados por el virus COVID-19".