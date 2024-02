David Bisbal no puede ser más claro al hablar de sus compañeros de 'Operación Triunfo'

El próximo mes de marzo se cumplen 22 años del final de la primera edición de Operación Triunfo, la original de la que salieron nombres como David Bisbal, Rosa López o Chenoa. Allí se forjaron grandes relaciones, como la que todavía mantiene la presentadora de Tómatelo menos en serio con Gisela, Natalia y Geno, pero no todas llegaron a buen puerto.

Bisbal, por ejemplo, está fuera de cualquier grupo y así lo ha confirmado él mismo en un encuentro con la prensa celebrado tras un concierto en el colegio de su hija. El cantante no se anduvo con rodeos y, cuando le preguntaron si estaba dentro del grupo de OT1, fue directo: "Yo no tengo ni idea de si ese grupo de WhatsApp vive o no".

No hay dudas de que no hay lazos con sus compañeros y, para dejarlo aún más claro, puso un ejemplo: "La gente es libre de poder decidir con quién quiere tener una relación de amistad. No tienes por qué estar siempre en el grupo del colegio. Si te cae bien Pepe, te chateas con Pepe, no tienes por qué tener esa obligación".

El Pepe en el caso de Operación Triunfo sería Rosa López para David Bisbal. La ganadora de la edición sigue manteniendo un estrecho vínculo con el de Almería y no se perdió el primer concierto de la gira que celebró en el Teatro Albéniz de Madrid en marzo de 2023 por sus 20 años de carrera. Fue la única compañera del talent musical que estuvo en la cita.

"El secreto de mi amistad con Bisbal es el respeto y el cariño", explicó Rosa sobre esa colaboración a la que precedió otra en televisión. David Bisbal eligió a Rosa López como su asesora en la última edición de La Voz Kids.