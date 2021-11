David de Jorge es Robin Food: 267 kilos, tres operaciones, la mujer de su vida y su gran pasión, la cocina

El sobrepeso le ha llevado a someterse a tres cirugías y, aunque reconoce que no fue fácil, en ningún momento ha perdido el optimismo. David de Jorge es Robin Food , pero también es el cocinero más entusiasta de la radio y la televisión.

Nacido en Hodarribia (Euskadi) en 1970, además de cocinar, se ha ganado el cariño del público gracias a su trato cercano y sin poses. Amante de la cocina tradicional y el buen producto, Robin Food es como el Robin Hood de la cocina: crea recetas de ricos para que los pobres coman como la realeza.

Llenando la televisión y la radio de sabor

Hace años que se introdujo en los hogares españoles gracias a sus programas culinarios en televisión, donde cocina recetas sencillas, "sin bobadas". Su lenguaje campechano y un tanto estrafalario se ha convertido en su seña de identidad.

En el año 2008 David de Jorge dirigió y presentó en la ETB2, la televisión autonómica vasca, el programa Cocina sin bobadas. Fue su primera incursión en la televisión local para luego dar el salto a la televisión nacional con Robin Food: atracón a mano armada, en Telecinco. En Atresmedia presentó el programa El Sabor es Ciego y a día de hoy continua ligado al grupo gracias a sus colaboraciones en Mas de Uno, el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. También ha coqueteado con el mundo literario, publicando libros de recetas como Más de 100 recetas adelgazantes pero sabrosas, Con la cocina no se juega o Mucho más de 999 recetas sin bobadas.

Compañero y amigo de Martín Berasategui

Trabaja desde hace 30 años con Martín Berasategui. Durante tres años fue el jefe de cocina de su restaurante, y el resto están asociados diferentes restaurantes, asesorías a la industria alimentaria o como embajador y asesor gastronómico de marcas comerciales. Son un tándem y continúan trabajando juntos para crear la cocina más innovadora y honesta.

Intervenido por sus problemas de sobrepeso

El cocinero llegó a pesar 267 kilos. Logró perder 140 gracias a tres operaciones quirúrgicas y una dieta adecuada, pero no ha sido un camino fácil. En 2012 se colocó un balón gástrico, en 2013 se hizo una reducción de estómago y en 2017 una abdominoplastia. En su caso, se trataba más de una cuestión de salud que de un tema estético.

Esta última intervención fue la que peor postoperatorio le dio. "Fue lo más duro, y es que tenía un lío debajo del delantal... La operación duró diez u once horas y me quedó una cicatriz muy complicada que me obligó a seis meses de reposo casi absoluto", contó. "Usaba la talla 62 antes de la abdominoplastia", explicó el cocinero vasco en una charla con el diario 'La Verdad' en 2019.

Su mujer y su curiosa historia de amor

Lleva casado más de 10 años con su mujer, Eli Abad, a la que conoció de la forma más curiosa. El cocinero estaba de fiesta con unos amigos cuando se toparon con una mujer tendida en el suelo, desmayada. Cuando recuperó la consciencia y abrió los ojos vio al corpulento David, que la abanicaba con esmero, y a las dos semanas empezaron a salir.

"Estaba con unos amigos en lo viejo de Donostia, tuve una bajada de tensión y me desmayé. Al volver en mí, lo primero que vi fue a David, acercándose con un puro", contaba hace unos años en una charla con 'El Correo'. "Me hace reír. Es muy detallista. Me hace sentir la más reina. Cuando empecé con él, era así; y sigue siendo", añadía.

Se dieron el sí quiero en junio de 2010, en el Ayuntamiento de su pueblo natal, Hondarribia. Firmaron y se fueron a tomar unos vinos para luego terminar en el restaurante de Martín Berasategui con una buena tropa de amigos y familiares. Eli Abad, graduada en psicología, tiene 47 años, cuatro menos que su marido, de 51.

David de Jorge y Eli Abad // EITB

Para conocer algo más de su vida personal basta con leer su biografía de su cuenta de Instagram. "Hijo de Marilén y Jorge, hermano de Tati, Elena y Bolo. Mi chica se llama Eli", resume en dos líneas. Tiene tres hermanos.

En la última foto, su madre, Marilén, y su mujer, Eli. "Las dos mujeres de mi vida", escribió.