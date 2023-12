Demi Lovato se compromete con su novio Jordan Jutes tras un año y medio de relación

¡Suenan campanas de boda paraDemi Lovato!

Tras su relación fallida con Max Ehrich que le pidió matrimonio al poco tiempo de conocerse (2020) y tan solo dos meses después rompieron su compromiso, Lovato ha vuelto a decir 'sí, quiero' ante la pedida de su novio, el músico Jordan Jutes, con el que lleva saliendo desde agosto de 2022, según ha informado en exclusiva People.

El medio estadounidense ha confirmado que Jutes hincó rodilla este sábado en Los Angeles con un precioso anillo con un diamante en forma de media pera, creado por la boutique de lujo de Nueva York, Material Good. También ha detallado que fue una pedida "personal e íntima" y que después fueron a comer a Craig's, uno de sus restaurantes favoritos, a celebrar el momento con su familia.

"Empezamos siendo amigos. Lo fuimos durante varios meses y después decidimos empezar a salir después de decirnos cómo nos sentíamos el uno al otro", expresó la intérprete de 29 después del lanzamiento de su disco Holy Fvck.

La pareja se conoció en enero de 2022 cuando coescribieron juntos Substance, uno de los sencillos del octavo álbum de estudio de Demi, y desde entonces se volvieron inseparables. Incluso publicó un video de la actuación de Lovato en The Jimmy Fallon Show donde le dedicaba un bonito mensaje: "Ella es la mejor voz en el juego, por mucho. Lo petaste, estrella del rock", escribía en el post.

La pareja posó por primera vez juntos en la alfombra roja de los Premios Grammy 2023, y comparten románticos selfies en sus redes sociales con mensajes de amor hacia el otro. "Quedarme dormida y despertarme junto a mi mejor amigo me ha llenado tanto de alegría que ni siquiera puedo empezar a explicar. Mi mejor amigo, alma gemela [...] Contigo puedo sacar mi lado más raro y no me juzgas", escribía la artista en su primer San Valentín junto.

¡Nos encanta ver cómo celebran su amor!