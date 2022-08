Así es Jutes, el nuevo novio músico de Demi Lovato que ha participado en su nuevo disco

amor en new york

Demi Lovato ha vuelto a encontrar el amor. Y es que la intérprete de Skin of my teeth no ha tenido mucha suerte en el amor en los últimos años, sobre todo después de su compromiso fallido con Max Ehrichen en 2020, o su reciente confesión de su relación con Wilmer Valderrama en 29, con el que estuvo seis años.

Ahora parece que Demi está feliz y enamorada junto a Jutes, un músico independiente y compositor que comparte sus creaciones a través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 90 mil seguidores.

Los paparazzis cazaron a la pareja saliendo de la mano en un restaurante en Nueva York el 16 de agosto, donde se podía ser a Demi con una sonrisa en la cara.

Participó en Substance

Incluso Jutes publicó un video de la actuación de Lovato en The Jimmy Fallon Show donde le dedicaba un bonito mensaje: "Ella es la mejor voz en el juego, por mucho. Lo petaste, estrella del rock", escribía en el post.

Pero además gracias a esta publicación sabemos que Jutes formó parte de la creación de Substance, así lo ha escrito el mismo: "Agradecido de formar parte de esta", junto a un emoji de una mano con un lápiz.

Amante de los tatuajes

Por sus publicaciones podemos observar que, además de ser amante de la música, también lo es de los tatuajes, pues Jutes tiene cada recodo de su cuerpo lleno de tinta, al igual que Demi.

Definitivamente es un lienzo lleno de distintos garabatos, pero no es su piel lo único que pinta, también tiene una media melena tintada de rojo, color que Demi ha usado en su cabello anteriormente. Además su estética rockera urbana pega mucho con esta nueva era de la cantante, como podemos ver.