Demi Lovato se sincera sobre su salida del armario: "Puede que acabe identificándome como trans"

Tras declararse públicamente como género no binario , Demi Lovato ha decidido sincerarse por primera vez sobre su salida del armario y no ha descartado identificarse en un futuro como una persona trans .

Las últimas declaraciones de Demi Lovato sobre su identidad de género han vuelto a ponerla en el punto de mira. La actriz y cantante se encuentra ahora mismo en proceso de descubrir quién es realmente.

En mayo de este mismo año, anunció que empezaría a identificarse como una persona de género no binario, es decir, alejada de las etiquetas de género.

"Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos vosotros. Me enorgullece haceros saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (ellos) en el futuro", anunciaba en un mensaje Demi Lovato para sincerarse sobre su identidad de género.

"Esto ha ocurrido después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión. Todavía estoy aprendiendo y mirando en mi interior, y no pretendo ser un experto o portavoz. Compartir esto con vosotros ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí", desvelaba, mostrándose de lo más sincera.

Sin embargo, ahora, tres meses de su primera salida del armario, la cantante ha vuelto a pronunciarse respecto a su identidad de género.

En una entrevista concedida al medio 'The 19th', la actriz de Camp Rock, que saltó a la fama gracias a Disney, ha explicado que estos primeros pasos como género no binario le han hecho plantearse nuevas cosas que hasta ahora había dado por hechas. "Definitivamente creo que es un viaje para toda la vida, la verdad es que no sé en qué podría desembocar todo esto", reiteraba durante su alegato.

Lo cierto es que la actriz aún no tiene muy claro lo que le depara el futuro y aún a día de hoy sigue planteándose seriamente su género, planteándose la posibilidad de declararse como una persona trans. "Puede que acabe identificándome como trans, no lo sé, pero por el momento me identifico como una persona no binaria, que no asume los roles de géneros clásicos", confesaba.

Volver a identificarse con el género femenino

Demi Lovato tampoco ha descartado la posibilidad de volver a identificarse como mujer en algún momento, siempre que ello no conlleve asociarse a la estética 'hiper femenina'. Ahora, la artista rehuye de esos conceptos que marcaron su etapa musical y pretende dejar atrás los "estereotipos reduccionistas y opresores".

"Tengo la sensación de que no va a volver nunca a una forma u otra, sino que se trata de mantenerlo abierto y libre y solo soy una persona muy fluida, y eso va con la forma en que me expreso también", se sinceraba la estrella.