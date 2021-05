El relato más sincero de lo que ha sido la vida de Demi Lovato en ‘el armario’

Hace solo unas semanas que se declaró abiertamente género no binario y ahora ha querido hablar de ello en el programa de Jane Fonda. A sus 28 años, Demi Lovato por fin está viviendo su verdad tras salir del armario y confiesa que durante todo este tiempo solo ha vivido "para otras personas".

Durante su intervención en Fire Drill Friday, la cantante explicó que ha vivido "tratando de hacerme más pequeña para el patriarcado, porque ellos direigen la industria. Cuando me di cuenta de eso pensé: '¿cuáles son las formas en las que el patriarcado me ha estado frenando?".

La artista asegura que sentía que tenía que hacer lo que se supone que se esperaba de una mujer. "Esto es lo que se supone que te debe gustar, esto esto es lo que se supone que debes hacer, no sueñes más grande...". Lovato se siente ahora fuerte para mostrarse tal y como es y "animar a la gente a tener más compasión más empatía por los demás".

Como sociedad tenemos un camino muy largo que recorrer y, según Demi Lovato, es mejor si lo hacemos unidos. "Somos individuos, pero somo uno. Cuando comenzamos a excluir a las personas es cuando todo se vuelve odioso y peligroso".

Género no binario y pansexual

Fue durante el primer episodio de su podcast With Demi Lovato cuando la cantante se declaró públicamente del género no binario. "Quiero aprovechar este momento para compartir algo muy personal. Durante el último año y medio he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión y, a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binario".

En su reflexión, Demi Lovato continuó diciendo: "Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentir más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo ".

Meses antes, en marzo de 2021, la cantante se declaró como pansexual, que se define como no limitado en la elección sexual con respecto al sexo biológico, género o identidad de género.